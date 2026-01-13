Comienza la llegada de las primeras trabajadoras de la campaña agrícola 2026 a Huelva

La provincia de Huelva ha iniciado la campaña agrícola 2026 con la llegada de las primeras trabajadoras contratadas en origen. Desde el pasado 2 de enero han comenzado a incorporarse a sus puestos temporeras procedentes de Marruecos, en el marco del programa de gestión colectiva de contratación en origen que promueve el Gobierno de España.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que esta iniciativa responde a “la apuesta decidida del Gobierno de España por un modelo de migración circular ordenada y segura”, subrayando que este sistema permite atender las necesidades del sector agrícola garantizando los derechos laborales y el cumplimiento de la legalidad.

Rico ha explicado que las primeras trabajadoras que han llegado a la provincia son las denominadas repitidoras, es decir, mujeres que ya participaron en campañas anteriores y que “son titulares de las correspondientes autorizaciones de residencia y trabajo”, lo que facilita su incorporación temprana a la actividad agrícola.

Según ha detallado la subdelegada, el proceso comienza con la presentación, por parte de las asociaciones empresariales, de un llamamiento ante la Subdelegación del Gobierno, en el que se indican las fechas de inicio y finalización de la actividad laboral. “Desde la Subdelegación lo que hacemos es comprobar el compromiso de retorno de las trabajadoras y el cumplimiento de las obligaciones sociales y tributarias de las empresas, entre otros requisitos”, ha señalado.

Asimismo, ha precisado que los documentos que permiten el cruce de fronteras y la entrada en España son “el pasaporte, la tarjeta de identidad de extranjero correspondiente y la resolución de llamamiento emitida por la Subdelegación del Gobierno”.

Hasta la fecha, han llegado a Huelva 1.011 trabajadoras procedentes de Marruecos. No obstante, el contingente total previsto para la campaña 2026 supera las 21.400 personas, que llegarán no solo desde Marruecos, sino también desde países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Senegal, Mauritania y Paraguay.

La subdelegada ha remarcado que este modelo de contratación en origen consolida a Huelva como un referente nacional en la gestión ordenada de flujos migratorios vinculados al sector agrícola y garantiza el desarrollo de una campaña clave para la economía provincial.