Cinco heridos, entre ellos una niña de 7 años, en un accidente de tráfico en Cartaya

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas una menor de 7 años, en un accidente de tráfico ocurrido en anoche en la localidad onubense de Cartaya, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20:35 horas en la confluencia de las calles Higuera y San Pedro, cuando el 112 recibió varias llamadas alertando de una colisión entre dos vehículos. De inmediato, desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y al Consorcio Provincial de Bomberos, aunque finalmente estos últimos no tuvieron que intervenir.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a cinco personas heridas: tres mujeres (dos de 34 años y una de 21), una menor de 7 años y un varón de 25. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Virgen de la Bella para recibir atención médica.

La Policía Local de Cartaya se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Según fuentes del operativo, ninguno de los heridos se encuentra en estado grave, aunque todos permanecen en observación.