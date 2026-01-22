La Catedral de Huelva celebrará una misa por los fallecidos el próximo día 29 de enero

La Diócesis de Huelva ha convocado a los fieles y a todas las personas que deseen sumarse a una misa funeral por el eterno descanso de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. La celebración tendrá lugar el próximo jueves 29 de enero, a las 18.00 horas, en la Catedral de Nuestra Señora de la Merced.

La eucaristía estará presidida por el obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra, y se concibe como un momento de oración y recogimiento en el que la comunidad diocesana se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, así como para pedir por la pronta recuperación de los heridos.

Durante la celebración, la Iglesia onubense expresará también su cercanía y solidaridad con las familias y seres queridos de las personas fallecidas. Asimismo, se tendrá un recuerdo especial para todos los profesionales y voluntarios que participaron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo públicamente su entrega, generosidad y servicio ante una tragedia que ha marcado profundamente a la provincia.