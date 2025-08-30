Castillos, conventos y casas señoriales: Huelva más allá de la playa

Huelva, conocida por sus playas y paisajes naturales, es también un territorio repleto de historia y patrimonio. Desde imponentes castillos medievales hasta conventos centenarios y casas señoriales que atesoran relatos de antaño, la provincia ofrece un viaje al pasado que revela su riqueza cultural y arquitectónica.

Castillos que cuentan historias

Castillo de Niebla: Situado en el municipio de Niebla, este castillo fue mandado construir por el segundo duque de Medina Sidonia en el siglo XV. A lo largo de los siglos, ha sufrido diversas restauraciones y destrucciones, incluyendo un terremoto en 1755 y la voladura durante la Guerra de la Independencia en 1812. A pesar de su deterioro, el castillo conserva su majestuosidad y es un testimonio de la historia de la provincia.

Castillo-Fortaleza de Cumbres Mayores

Conventos que guardan secretos

Monasterio de La Rábida: Situado en Palos de la Frontera, este monasterio es conocido por haber sido el lugar donde Cristóbal Colón recibió apoyo para su expedición hacia América. Fue erigido entre los siglos XIV y XV, destacando por su iglesia gótico-mudéjar y las estancias decoradas con frescos de Daniel Vázquez Díaz.

Casas señoriales con historia