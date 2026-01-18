Casi el 80% de las mujeres asesinadas en Andalucía en 2025 no había denunciado a su maltratador

Casi ocho de cada diez mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía durante 2025 no habían presentado denuncia previa contra su agresor, según el balance hecho público por la Junta de Andalucía. En concreto, el 78,6% de las víctimas mortales nunca puso en conocimiento de las autoridades la situación de maltrato que sufría, una cifra que vuelve a evidenciar la dimensión silenciosa de esta lacra social.

Durante el pasado año se registraron en Andalucía 14 crímenes machistas, de los cuales solo en tres existían denuncias previas. La provincia de Huelva contabilizó dos de estos asesinatos, situándose entre los territorios afectados junto a Málaga, Sevilla, Almería, Granada y Jaén. Cádiz y Córdoba fueron las únicas provincias andaluzas sin víctimas mortales por violencia de género en 2025.

El informe señala además que el 35% de los asesinatos se produjeron en municipios de menos de 30.000 habitantes, un dato especialmente relevante en una comunidad con un importante peso de zonas rurales. Asimismo, en el 71% de los casos existía convivencia entre la víctima y el agresor en el momento del crimen.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha advertido de que “no se pueden minimizar las señales de alerta ni mirar hacia otro lado”, subrayando que el silencio sigue siendo uno de los principales obstáculos para frenar la violencia machista. En este sentido, ha insistido en la importancia de que tanto las mujeres como su entorno denuncien cualquier indicio de maltrato.

Los datos oficiales reflejan también el impacto social de estos crímenes: nueve de las víctimas tenían hijos e hijas y los asesinatos dejaron seis menores huérfanos. Desde enero de 2026, la Junta ha ampliado hasta los 26 años la ayuda económica destinada a estos menores, reforzando así la atención a las consecuencias más duras de la violencia de género.

Desde el Gobierno andaluz se recuerda que los recursos de atención están disponibles incluso sin denuncia previa, aunque se insiste en que la comunicación de los hechos permite activar medidas de protección esenciales. El balance de 2025 vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a las víctimas, especialmente en provincias como Huelva, donde el problema también deja una huella profunda.