Bollullos Par del Condado confirma la muerte de los dos vecinos desaparecidos y decreta luto oficial

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha confirmado el fallecimiento de dos vecinos del municipio en el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

El alcalde, Rubén Rodríguez, en nombre de la Corporación Municipal, ha trasladado su más sincero pésame a los familiares y allegados de las víctimas, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor.

Bando oficial del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.

Como muestra de respeto, duelo y solidaridad, el Consistorio ha decretado luto oficial hasta el próximo domingo 25 de enero de 2026. Durante este periodo quedan suspendidas todas las actividades institucionales y las banderas ondearán a media asta.

Asimismo, se ha convocado a la ciudadanía a guardar dos minutos de silencio este jueves, 22 de enero, a las 12.00 horas, en el pórtico del Ayuntamiento, en recuerdo de los vecinos fallecidos.