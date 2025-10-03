Avatel celebra la Feria de Cartaya con regalos, WiFi gratis y un gran sorteo

La Feria de Cartaya ya está en marcha y Avatel no ha querido faltar a la cita. La compañía de telecomunicaciones ha instalado un stand en el recinto ferial donde los visitantes pueden descubrir todas sus novedades.Avatel que cuenta con la confianza de miles de familias en Cartaya, El Portil y El Rompido, consolida su posición como la operadora de confianza para quienes buscan velocidad, estabilidad y cercanía en sus comunicaciones. Además, en las próximas semanas, y siguiendo con su compromiso con la localidad, la compañia activará el servicio de fibra en diferentes zonas rurales donde antes era imposible conectarse. Con este paso, Avatel refuerza su apuesta por llevar el mejor servicio a todos los vecinos, vivan donde vivan.Además de la información y la atención de su equipo, los asistentes a la feria podrán llevarse un detalle de regalo y disfrutar de un servicio de WiFi gratuito que Avatel ha habilitado para compartir al instante todo lo que ocurre en el Real.Y como guinda, la compañía lanza un sorteo muy especial: una televisión de 43 pulgadas, 4K y con Google TV. Participar es tan sencillo como entrar en el enlace 👉 https://pr.easypromosapp.com/p/995738 y probar suerte.Con el lema “sencillamente cerca”, Avatel demuestra un año más que no solo conecta hogares con fibra, sino que también conecta con las tradiciones, la vida y el día a día de cada pueblo.