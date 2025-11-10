El alquiler aprieta en Huelva: precios al alza y salarios que no dan tregua

La búsqueda de una vivienda en alquiler en Huelva se ha convertido en un reto cada vez más complicado. Los datos más recientes reflejan cómo los precios suben de manera sostenida mientras los salarios no crecen al ritmo esperado, generando dificultades para muchos hogares que quieren acceder a una vivienda digna.

En la capital onubense, el alquiler medio alcanza 9,2 €/m² al mes, lo que se traduce en 754 € mensuales para un piso de entre 60 y 90 m². En la provincia, la media se sitúa en 724 €/mes para la misma franja de tamaño. Los incrementos interanuales rondan el 7‑8 %, cifras que superan con creces la evolución de los salarios, cuyo crecimiento real se mantiene estancado en torno a los 16.000 € anuales.

El resultado es un panorama en el que la oferta disponible no satisface la demanda, especialmente en zonas urbanas como Huelva capital y municipios cercanos con mayor dinamismo económico o universitario. La presión se nota aún más en pisos de tamaño medio, destinados a jóvenes que buscan emanciparse o a familias con ingresos medios.

Los expertos advierten que esta combinación de subida de precios y salarios limitados encarece la vida cotidiana y aumenta la dificultad para acceder a alquileres asequibles. A pesar de que Huelva sigue siendo más barata que otras capitales andaluzas, el desajuste entre ingresos y coste de la vivienda genera tensiones en el mercado y obliga a muchos a optar por compartir piso, trasladarse a municipios más baratos o retrasar la emancipación.

La situación plantea un desafío para las políticas públicas: garantizar el acceso a vivienda asequible mientras el mercado sigue tensionado y los precios continúan al alza. En la provincia de Huelva, el alquiler se ha convertido en un indicador de desigualdad económica y de la urgencia de medidas que impulsen la oferta y frenen los incrementos desproporcionados en relación con los ingresos.