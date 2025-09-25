Alerta en las costas de Huelva y Cádiz por el fuerte oleaje que provocará este próximo fin de semana el huracán Gabrielle

Las costas de Huelva y el occidente de Cádiz se preparan para un fin de semana marcado por el temporal marítimo. La llegada del oleaje generado por el huracán Gabrielle, ya transformado en borrasca, ha encendido todas las alarmas en los servicios de emergencia y entre los especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según las previsiones, a partir de la tarde-noche de este viernes 27 comenzarán a sentirse las primeras olas, que no superarán el metro de altura, pero que llegarán con largos periodos de hasta 20 segundos. Este fenómeno, lejos de ser inofensivo, provocará fuertes corrientes de resaca capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro en cuestión de segundos.

El episodio más crítico llegará el domingo 28, cuando el oleaje aumentará hasta superar los tres metros de altura. La combinación de grandes olas y pleamares (en torno a las 03:00 y 15:00 horas) amenaza con golpear con dureza playas, espigones y hasta infraestructuras costeras.

Las autoridades y servicios marítimos recomiendan extremar la precaución: evitar el baño y los deportes acuáticos, mantenerse alejados de la orilla, rocas y espigones, y extremar las medidas de seguridad en embarcaciones.

Aunque Gabrielle ya no conserva la categoría de huracán, los expertos recuerdan que la energía que aún desprende puede tener efectos devastadores en la costa. Los equipos de predicción marítima del Atlántico seguirán actualizando la evolución del temporal en las próximas horas.

La alerta está lanzada: prudencia máxima para un fin de semana en el que el mar mostrará su cara más peligrosa.