Activo un incendio forestal declarado esta madrugada en Gibraleón

Un incendio forestal se ha declarado en la madrugada de este lunes en el término municipal de Gibraleón, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo del Plan Infoca.

En la zona trabajan actualmente cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, cuatro autobombas y un buldócer, que centran sus esfuerzos en frenar la propagación de las llamas durante las primeras horas.

Con la llegada de la luz del día, está previsto que se incorporen medios aéreos para reforzar las labores de extinción y mejorar el control sobre el perímetro afectado.

El dispositivo continúa activo y bajo seguimiento.