Activo un incendio forestal en el paraje Valdesevilla de Aracena

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, Infoca, trabaja desde primera hora de la tarde de este miércoles en la extinción de un incendio declarado en el paraje Valdesevilla, en el término municipal de Aracena.

El fuego se declaró en torno a las 18.00 horas y hasta el lugar se han desplazado varios medios aéreos y terrestres. En total, participan un helicóptero semipesado, otro ligero y un helicóptero pesado, además de dos aviones de carga en tierra.

En las labores de extinción también intervienen tres grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo (BRICA), dos técnicos de operaciones (TOP), un agente de medio ambiente y dos autobombas.

De momento, no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. El Infoca mantiene activo el operativo y trabaja para estabilizar el fuego en una zona de especial valor natural en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.