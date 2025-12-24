El 1-1-2 llama a extremar la precaución con la pirotecnia y recuerda las restricciones vigentes en Huelva durante la Navidad

El servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía ha instado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del material pirotécnico durante las celebraciones navideñas, con el objetivo de prevenir accidentes y situaciones de riesgo, especialmente entre menores de edad. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recuerdan que estos productos no son juguetes y deben manipularse siempre con precaución y bajo la supervisión directa de un adulto.

Además de las recomendaciones generales de seguridad, el 1-1-2 subraya la importancia de respetar la normativa municipal vigente, ya que en Huelva capital y en otras localidades de la provincia el uso de pirotecnia está restringido a determinados días y franjas horarias concretas. En otros municipios onubenses, incluso, el lanzamiento de petardos y otros artículos pirotécnicos se encuentra totalmente prohibido, con el fin de proteger a la población, a los animales y al medio ambiente.

Desde Emergencias se insiste en que el material pirotécnico debe adquirirse únicamente en establecimientos autorizados y utilizarse conforme a la edad permitida: los menores de 12 años no pueden emplear ningún tipo de pirotecnia, los mayores de 12 solo la de categoría 1, y a partir de los 16 y 18 años se amplían las opciones según la clasificación legal. Asimismo, se recomienda encender estos artículos siempre en el suelo, alejados del cuerpo, respetar las distancias de seguridad y no reutilizar nunca un petardo que no haya detonado correctamente.

El 1-1-2 recuerda también que no se deben usar estos productos en espacios cerrados ni arrojarlos desde balcones o ventanas, ya que pueden provocar incendios, quemaduras y daños materiales. En caso de quemaduras leves, se aconseja aplicar agua fría, y si la lesión es grave, acudir a un centro sanitario o llamar inmediatamente al teléfono único de emergencias.

Finalmente, desde la Agencia de Emergencias de Andalucía apelan a la responsabilidad ciudadana para disfrutar de unas fiestas seguras, recordando que existen alternativas más seguras, como luces LED o elementos luminosos sin llama ni pólvora, y que es fundamental consultar y respetar las ordenanzas municipales de cada localidad de la provincia de Huelva.