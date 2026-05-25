La Virgen del Rocío emociona a miles de peregrinos en una madrugada histórica

La aldea de El Rocío ha vivido una nueva madrugada para el recuerdo con la procesión de la Virgen del Rocío, que desde su salida ha recorrido las arenas entre vivas, lágrimas y una marea humana entregada a la Blanca Paloma.

El ambiente en la aldea ha sido especialmente intenso durante toda la noche, con una afluencia de personas superior a la registrada el pasado año. Calles completamente abarrotadas, emoción desbordada y miles de peregrinos esperando durante horas el paso de la Virgen en una procesión que volvió a convertirse en el gran corazón espiritual de la romería.

Uno de los momentos más esperados se produjo a las ocho de la mañana, cuando la Virgen llegó a la casa de la Hermandad de Huelva. La entrada de la Blanca Paloma en una de las filiales más multitudinarias y fervorosas estuvo marcada por los aplausos, los cantes y las lágrimas de emoción de cientos de rocieros que aguardaban desde la madrugada.

La Virgen avanzó lentamente entre vivas en una escena cargada de simbolismo y sentimiento. Muchos peregrinos lograron tocar las andas en un instante que volvió a dejar imágenes de enorme intensidad emocional.

Especial significado tuvo también este año el paso ante la Hermandad de Villamanrique de la Condesa. La Virgen sí se detuvo ante su simpecado después de que el pasado año no lo hiciera tras la polémica generada por un incidente entre almonteños y miembros de la hermandad manriqueña.

Aquella ausencia fue interpretada entonces como una represalia y dejó una profunda decepción en Villamanrique. Sin embargo, en esta ocasión, la parada de la Virgen fue recibida con enorme emoción y aplausos, en una imagen que muchos interpretaron como un gesto de reconciliación y regreso a la normalidad dentro del espíritu rociero.

La procesión continúa dejando escenas de fe y devoción en una aldea entregada por completo a su Virgen en una de las romerías más multitudinarias y emocionantes de los últimos años.