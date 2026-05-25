El Operativo Ermita cierra la salida de la Virgen del Rocío con 22 asistencias sanitarias y solo dos traslados

El Operativo Ermita, el dispositivo asistencial desplegado durante la salida procesional de la Virgen del Rocío en la aldea de El Rocío, ha concluido con un total de 22 asistencias sanitarias y únicamente dos traslados al centro sanitario del 061 ubicado en el nuevo Cecopi.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, las incidencias atendidas estuvieron relacionadas principalmente con desvanecimientos, mareos, traumatismos leves, episodios de ansiedad y patologías respiratorias, aunque ninguna de ellas revistió gravedad.

Las cifras suponen además el balance más bajo de los últimos años durante la salida de la Virgen. En la pasada edición se contabilizaron 38 asistencias, tal y como ha señalado el responsable del Grupo Sanitario del Plan Romero y director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Juan Chaves.

La noche y las primeras horas de la madrugada transcurrieron con normalidad en una de las concentraciones más multitudinarias de la romería, en la que miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la ermita para presenciar la salida de la Blanca Paloma.

Para garantizar la seguridad y atención sanitaria, la Junta de Andalucía instaló un Puesto de Mando Avanzado con un puesto sanitario integrado en el Paseo Marismeño. El operativo comenzó ya durante la tarde con el vallado y acondicionamiento de la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 desplegó además un hospital de campaña con capacidad para atender a más de medio centenar de pacientes de forma simultánea. El dispositivo estuvo formado por médicos, enfermeros, técnicos sanitarios y voluntarios de Protección Civil, con la participación de 85 efectivos pertenecientes a 18 agrupaciones.

El operativo contó también con ambulancias para posibles evacuaciones, globos de iluminación para mejorar la visibilidad en la zona y un puesto de coordinación conectado con el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Junto al dispositivo sanitario participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y personal del Ayuntamiento de Almonte, dentro del despliegue especial del Plan Romero.