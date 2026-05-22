Huelva ya abraza El Rocío

La Hermandad del Rocío de Huelva ya descansa en El Rocío tras protagonizar una multitudinaria y emocionante entrada en la aldea almonteña, donde miles de personas aguardaban la llegada del Simpecado entre aplausos, sevillanas y vivas a la Blanca Paloma.

La emoción comenzó a sentirse desde la llegada al Barrio de las Gallinas, donde decenas de peregrinos y devotos acompañaron a la filial onubense en uno de los momentos más esperados de toda la romería.

Entre tamboriles, flores y lágrimas, Huelva fue avanzando lentamente por las arenas de la aldea en una noche cargada de sentimiento rociero y abrazos tras varios días de camino.

Ya entrada la noche, la carroza realizó su entrada oficial en la casa hermandad poniendo fin a una intensa peregrinación marcada por la convivencia, la fe y el fervor de miles de romeros.

El Simpecado onubense queda así ya a los pies de la Virgen del Rocío en las horas previas a los días más intensos y esperados de la romería.

Las calles de la aldea se llenaron nuevamente de sevillanas, lágrimas y promesas en una de las entradas más multitudinarias y emocionantes de todo el Rocío 2026.