Huelva ya abraza El Rocío
Miles de personas reciben a la Hermandad onubense en una emocionante entrada en la aldea entre vivas y sevillanas
La Hermandad del Rocío de Huelva ya descansa en El Rocío tras protagonizar una multitudinaria y emocionante entrada en la aldea almonteña, donde miles de personas aguardaban la llegada del Simpecado entre aplausos, sevillanas y vivas a la Blanca Paloma.
La emoción comenzó a sentirse desde la llegada al Barrio de las Gallinas, donde decenas de peregrinos y devotos acompañaron a la filial onubense en uno de los momentos más esperados de toda la romería.
Entre tamboriles, flores y lágrimas, Huelva fue avanzando lentamente por las arenas de la aldea en una noche cargada de sentimiento rociero y abrazos tras varios días de camino.
Ya entrada la noche, la carroza realizó su entrada oficial en la casa hermandad poniendo fin a una intensa peregrinación marcada por la convivencia, la fe y el fervor de miles de romeros.
El Simpecado onubense queda así ya a los pies de la Virgen del Rocío en las horas previas a los días más intensos y esperados de la romería.
Las calles de la aldea se llenaron nuevamente de sevillanas, lágrimas y promesas en una de las entradas más multitudinarias y emocionantes de todo el Rocío 2026.