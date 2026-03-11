Salud, Libertad y Agujas: La esencia gitana que conquista la moda flamenca

Tras ganar el Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucía que organiza la Agencia de Moda y Comunicación Kilah y la Asociación Adomof, la diseñadora Vanesa Valencia Muñoz nos abre las puertas de su universocreativo: uno donde los lunares bordados, los apellidos grabados en medallas y la resiliencia de la mujer gitana se transforman en alta costura. "Sastipen Talí" no es solo una colección; es el manifiesto de una vida rodeada de tejidos y un sueño que, por fin, deja de ser un hobby para convertirse en una vibrante realidad.

P: ¿Cuándo decidiste especializarte en este sector?

R: El diseño de moda flamenca siempre me ha llamado la atención. Desde pequeña, mi sueño era poder crear mis propios diseños, pero siempre lo mantuve como un hobby. Hasta que un día decidí que podía ser una realidad y me lancé a cumplirlo.

P: ¿Qué significa para ti haber ganado el certamen de diseñadores noveles de Andalucía?

R: Como diseñadora, significa muchísimo. Aporta prestigio a tu marca y te da a conocer. Que valoren tu trabajo después de todo el esfuerzo que conlleva una colección te hace sentir muy orgullosa.

Diseño de su colección ganadora

P: ¿Cómo viviste el momento en el que anunciaron tu nombre como ganadora?

R: Con muchísimos nervios, una alegría inmensa y grandes expectativas por ver todo lo que vendrá a partir de ahora.

Vanesa en el momento de recibir el galaradón de la manos de Montse Aguilar ganadora del certamen noveles de Huelva Flamenca 2025.

P: ¿De qué manera tus orígenes influyen en tu identidad como diseñadora?

R: Mi origen lo es todo. En mi familia siempre nos hemos dedicado al negocio textil; he crecido rodeada de telas y criada entre tejidos. Es la única forma que conozco de diseñar: a través de la materia prima.

P: Tu colección Sastipen Talí tiene un nombre muy potente. ¿Qué historia hay detrás de ella?

R: Sastipen Talí significa "Salud y Libertad" en caló. Está inspirada en la mujer gitana: en aquellas que, a pesar de las represiones y la persecución, nunca se rindieron ni renunciaron a su identidad. Son mujeres fuertes, luchadoras y resilientes. Son mis raíces y me siento orgullosa de crear una colección inspirada en ellas.

Modelo luciendo uno de sus diseños de la colección Sastipen Tali

P: ¿Cuál fue el punto de partida creativo? ¿Los tejidos, la idea conceptual, los colores…?

R: El punto de partida siempre es la idea conceptual y la búsqueda de información para contextualizar la historia. A raíz de ahí, empiezo con los bocetos, los tejidos y los colores. Todo sigue unos pasos para que la colección tenga conexión y proyecte en la pasarela exactamente lo que quiero expresar. Es un trabajo de muchos meses.

P: ¿Qué tejidos, patrones o siluetas han sido clave en esta colección?

R: Los volúmenes han sido fundamentales, no solo en las faldas, sino también en las partes superiores mediante capas de volantes anudadas. Los detalles marcan la diferencia: desde los lunares bordados hasta las pequeñas medallas grabadas con apellidos gitanos.

Vanesa en su taller de costura y diseño

P: ¿Qué parte del proceso creativo disfrutas más y cuál te resulta más desafiante?

R: Disfruto de todos los pasos porque vas viendo cómo la colección crece poco a poco. Es increíble ver cómo un garabato o un color en tu cabeza se hace realidad. Todos los momentos son bonitos y desafiantes por igual: desde que dibujas y la información no te cuadra, hasta que das la última puntada.

P: ¿Cómo equilibras tradición e innovación en tus diseños?

R: Intento aportar siempre un toque de innovación, ya sea con volantes asimétricos o volúmenes en lugares inesperados, pero asegurándome de que el traje siga reconociéndose siempre como un traje de flamenca.

Otros de sus diseños de la colección ganadora del Certamen Diseñadores Noveles de Andalucía

P: ¿Qué referentes tienes dentro del mundo de la moda?

R: En la moda general, me fascinan los diseñadores de alta costura; cada uno de sus diseños es una obra de arte por el trabajo que conlleva. Y, por supuesto, Juana Martín. Sus diseños tienen esa distinción donde siempre se nota la "flamencura".

P: Tras este reconocimiento, ¿cómo ves tu futuro profesional a corto y medio plazo?

R: Lo veo con mucha ilusión y con ganas de seguir creciendo y trabajando duro para hacerme un hueco.

Vanesa en la Pasarela Flamenca Tio Pepe Jerez

P: ¿Qué consejo darías a otras jóvenes que quieran dedicarse al diseño flamenco?

R: Que, aunque no es un sector fácil, si es tu pasión, puedes conseguirlo con constancia y trabajo. Los sueños se trabajan para que se hagan realidad.

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Simplemente Félix, agradecerte que hayas tenido la deferencia de hacerme esta entrevista para el Diario de Huelva.