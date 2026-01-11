“AMIGOS: entre la imaginación y la vida”

La exposición AMIGOS, de Antonia María Peralto, es un viaje íntimo al universo creativo de una artista que convierte la amistad en materia plástica. Dividida entre amigos imaginarios nacidos de una fantasía barroca, surreal y a veces provocadora y amigos reales, retratos fotográficos intervenidos con respeto, ironía y una profunda carga emocional, la muestra revela una obra tan libre como personal. A través de un dibujo primitivo y potente, figuras humanas distorsionadas, collage, aguadas y pasteles, la artista construye un mundo donde el humor, la parodia y el erotismo dialogan con la memoria y la experiencia compartida.

En esta entrevista nos adentramos en su proceso creativo, en las influencias que van desde Botero hasta Chaikovski, en el valor simbólico de los marcos antiguos restaurados y en su deseo de provocar una auténtica sacudida en el espectador.

P: ¿Qué título lleva la exposición y qué significado tiene para ti?

R: “AMIGOS” es su título. La presente muestra se divide en dos partes. Amigos imaginarios y amigos reales. Los primeros son frutos de mi imaginación, algo disparatada, los segundos son fotografías de amigos intervenidas por mí. Todos ellos artistas de diferentes disciplinas muy conocidos por estas tierras

P: Si tu exposición pudiera resumirse en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?

R: Ya está en el título, diferentes clases de amigos interpretados bajo mí particular versión.

P: ¿Qué te inspiró a crear las obras que se mostrarán en esta exposición?

R: Cuando trabajo con la imaginación, a veces tengo influencias temporales, desde mis tocados muy barrocos a otros más castizos, o una exposición de Botero. Incluso la Biblia con la serie Eva. Con los amigos reales empleo mis técnicas habituales, también me gusta resaltar algún detalle de su personalidad, siempre desde el mayor de los respetos.

P: ¿Recuerdas la primera obra que creaste para esta muestra? ¿Qué te hizo seguir adelante con la idea?

R: Yo estoy siempre creando, de hecho, todo lo que se expone en la presente exposición es nuevo, no me gusta tirar de fondo de armario. Lo que sí recuerdo es el primer retrato en el que intervine, fue el de Diego Lopa, en principio pensé que no le gustaría, pero se puso tan contento que hasta me animó a ponerle un marco, y a partir de ahí comencé a trabajar con otros.

P: Si tuvieras que acompañar la exposición con una banda sonora, ¿qué tipo de música sonaría?

R: Lo mío es fuertecito, yo le metería algo de Chaikovski.

P: Hay artistas que hablan de “obras que se resisten”. ¿Hubo alguna que te hizo dudar o replantearte el camino?

R: No, últimamente estoy tan creativa que no se me resiste nada, lo que si ocurre es que al final tienes tanta obra que seleccionas las que te parecen más completas.

P: ¿Cómo describirías el estilo o la temática principal de esta muestra?

R: Supongo que al hablar de estilo te refieres a la técnica empleada. La base de mi obra es un dibujo potente, simple y primitivo, dónde la figura humana distorsionada y a veces imposible, es el centro de su universo. Toda la obra impregnada de surrealismo se ilumina y colorea con diferentes técnicas: aguadas, pasteles, estampaciones y, sobre todo collage, este último pone una nota de humor, ironía, parodia y erotismo.

Díptico interior de la presentación de su nueva muestra

P: ¿Hay alguna obra o serie dentro de la exposición que consideres especialmente significativa? ¿Por qué?

R: Todas tienen su alma y una parte de mí, de hecho, todos los marcos de las fotos intervenidas, son antiguos restaurados y adaptados a la personalidad de cada obra, pues considero que sus años de uso nos cuentas historias vividas por ellos.

P: ¿Qué papel juegan tus conocimientos en grabado y cerámica en las obras que presentas?

R: Toda técnica que hemos aprendido y practicado nos deja una huella, que sin pretenderlo se manifiesta en nuestras obras.

P: Como licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo, ¿cómo influye tu experiencia docente en tu creación artística?

R: La etapa docente es extraña para la creación, se abandona mucho la práctica pero, al mismo tiempo, te vas enriqueciendo con conocimientos.

Exposición en la Sala Mudejar de La Redondela

P: ¿Qué esperas que el público sienta o experimente al recorrer la exposición?

R: Espero que todos sienta una impresión, una sacudida, buena o mala, pero que no se queden indiferentes.

P: ¿Hay algún mensaje o reflexión que busques transmitir a través de tus obras?

R: Que la vida es bella y un poco loca.

En la sala Mudéjar de La Rendondela charlando con el alcalde

P: ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo desde tus primeras creaciones hasta esta muestra?

R: De las primeras ni te hablo, después estuve cercana al impresionismo, expresionismo y realismo mágico. En la actualidad ya te he contado antes que va tan personal que es muy difícil de encasillar en ningún estilo pictórico.

P: ¿Qué importancia tiene para ti exponer en un espacio como el Centro Cultural José Luis García Palacios?

R: Es un lugar entrañable y guardo muy buenos recuerdos de mi última exposición,

Antonia María durante la presentación de una de sus múltiples exposiciones

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Que espero encontrarme con muchos amigos y disfrutar mucho. Y por supuesto agradecerte que me hayas un hueco en tu querido Rincón Choquero.