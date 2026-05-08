El regreso de Van Lacke: De ídolo en el Estrada a forjar promesas en el Nacional Junior

Tras dejar huella en la pista del Andrés Estrada defendiendo la camiseta del CB Ciudad de Huelva, el argentino, Fede Van Lacke, ha regresado a la provincia, pero esta vez desde la pizarra. Al frente del EASO Basket de San Sebastián, Fede ha liderado una gesta poco común: clasificar para el Campeonato de España Junior a un equipo formado íntegramente por jugadores de primer año. En esta entrevista, charlamos con él sobre su emotivo reencuentro con Huelva, los valores que transmite a sus pupilos y, por supuesto, ese sabor gastronómico que tanto echaba de menos.

Fede de comentarista de la Minicopa del Rey, torneo nacional de categoría infantil, organizado anualmente en España por la Asociación de Clubes de Baloncesto

P: ¿En qué pabellón de la provincia de Huelva se disputó el primer partido del Campeonato de España Junior que dirigiste este año?

R: Nuestro debut en el torneo tuvo lugar en el Polideportivo Hernández Albarracín, de Punta Umbría.

P: De tu época en el CB Ciudad de Huelva, ¿cuál es el recuerdo más especial que guardas de la afición en el Andrés Estrada Palacio de los deportes (actual Carolina Marín)?

R: Guardo recuerdos maravillosos de mis tres años en el Ciudad de Huelva, pero sobre todo me quedo con su gente; con aquellos que nos acompañaban y cuidaban cada día. El club era como una gran familia: había cercanía, un apoyo constante y, por encima de todo, nos animaban en cada partido como si fuera una final.

P: ¿Cómo se llama el equipo junior de San Sebastián al que has logrado clasificar para el Campeonato de España este año?

R: El club en que entreno es el EASO Basket, de la ciudad de San Sebastián, donde hemos hecho historia al clasificar al Campeonato de España Junior con el 100% de jugadores de primer año en la categoría.

Fede con su equipo EASO Basket de juniors de primer año en el campeonato de España Huelva 2026

P: Como scout de profesionales en verano, ¿cuál es la primera cualidad "intangible" en la que te fijas cuando ves a un jugador por primera vez?

R: Lo que más me fijo y lo que más me gusta es encontrar la predisposición y las ganas de querer mejorar con mis entrenamientos, escuchando mis recomendaciones, atendiendo a los detalles, proponiendo maneras diferentes, siendo conscientes en todo momento de sus propias virtudes y sus áreas a mejorar del juego. En el mundo de los entrenadores sería algo así como, percibir que ese jugador o jugadora sea “entrenable”. A partir de ahí, el entrenamiento y la mejora va sobre ruedas.

Coach personal de tecnificaciones personales de jugadoras profesionales Maria Eraunzetamurgil Jugadora del IDK Ibaeta

P: ¿Qué se siente al volver a Huelva, una ciudad que conoces tan bien como jugador, pero ahora ocupando el banquillo como entrenador de formación?

R: Es muy emocionante porque en cada polideportivo al que hemos ido a jugar con mis Juniors (Estrada, Aljaraque y Punta Umbría) las personas que nos recibían recordaban quien era yo, se alagraban por los recuerdos de haberme visto defender los colores de esta ciudad.

Hoy por hoy, desde esta otra faceta, valoro aún más el trabajo y la entrega que he hecho en cada club donde he estado porque la gente tiene bonitos recuerdos míos, y eso es un enorme privilegio para mí.

Fede dando indicaciones durante un entrenamiento

P: Si tuvieras que elegir un plato típico de la gastronomía de Huelva para celebrar una victoria con tu equipo junior, ¿cuál sería?

R: Las coquinas!!! Mi mujer, mis hijas y yo adoramos las coquinas y cada vez que estamos por aquí, día sí y día también, hay coquinas en nuestra mesa.

P: ¿Cuál es el principal valor que intentas transmitir a tus jugadores de primer año sabiendo lo difícil que es competir en un Campeonato de España?

R: Durante el año hemos hablado de 3 valores fundamentales para el equipo: Disfrutar, Aprender y Competir.

Disfrutar porque son jugadores jóvenes, de sólo 16 años de edad, que compiten en un alto nivel, pero tienen que divertirse y pasarlo bien para que el segundo valor, el aprendizaje, sea constante y evolutivo.

Competir, porque están en una categoría donde ya no son niños y el entrenamiento y los partidos son realmente de muy alto nivel. Cada día hay que mejorar y hacerlo pensando en el nivel que implica un Campeonato de España. Si tengo que elegir uno de los tres, sería el de ser competitivos cada día.

Coach del Club Easo Junior de primer año que lograron clasificarse para el Campeonato de España

P: En tu labor de scouting, ¿qué herramientas tecnológicas o plataformas consideras imprescindibles hoy en día?

R: Sobre todo trabajo complementando el trabajo en pista con el de video para poder ver en frío y poder analizar gestos a corregir o situaciones a incorporar que tal vez otros jugadores estén aplicando.

P: ¿Qué ex-compañero del CB Ciudad de Huelva crees que sería el mejor "scout" si trabajara contigo en verano?

R: Elegiría a dos, Isaac Lopez y Antonio Morón, por su pasión, su experiencia sobre todo, por sus valores personales.

P: San Sebastián y Huelva son dos ciudades con mucha tradición baloncestística. ¿Qué similitud encuentras entre ambas aficiones?

R: Como dije el principio, son clubes y ciudades en las que la cercanía prima por sobre todas las cosas; ese calor de “familia” es fundamental para poder adaptarnos y sentirnos como en casa.

P: ¿Qué consejo le das a tus jugadores cuando tienen que jugar en sedes de la provincia como Aljaraque, Punta Umbría o Palos de la Frontera?

R: Que jueguen cada partido como si fuese el último, que luchen, se diviertan, den su máximo nivel y de esa manera acabar el partido con la tranquilidad de haber hecho todo lo que dependía de ellos individualmente y como equipo.

Fede en pleno entrenamiento

P: Como jugador eras conocido por tu garra y tiro. ¿Ves reflejada esa identidad en el juego de tu equipo junior actual?

R: Sí, me identifico con muchos de ellos porque entienden mi filosofía de entrenamiento y juego. Me gusta que sean honestos, solidarios, buenos compañeros y que muestren esa garra y competitividad en cada acción.

P: Después de tantos años en la élite, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la transición de jugador profesional a entrenador de cantera?

R: Hoy por hoy, lo que más me ha sorprendido es la cantidad de detalles que tengo que tener en cuenta para sacar el máximo rendimiento individual y del equipo en cada entrenamiento y cada partido. Al final, en mi cabeza ahora tengo que gestionar el juego, la táctica, los minutos, las cargas y el desarrollo de cada individuo del equipo y del equipo como un todo. Es duro, intenso, pero a la vez un desafío que me encanta afrontar cada día.

P: Si pudieras definir tu vínculo con la ciudad de Huelva en una sola palabra, ¿cuál elegirías?

R: Familia.

P: Amigo ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Darte las gracias a ti, como siempre Felix, por estar allí cada vez que venimos a Huelva con mi familia. Es un enorme placer volver con frecuencia y encontrar tanta gente que nos recibe con un enorme cariño. Espero podamos volver a vernos pronto y disfrutar de unas ricas coquinas juntos!!!