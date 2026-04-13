Paula Críspulo: “La clave en la pasarela no es solo caminar, sino transmitir y creer en una misma”

Con una mezcla perfecta de humildad, constancia y una versatilidad que busca romper las barreras del traje de volantes, la joven modelo se perfila como una de las promesas con más proyección en la moda actual. En esta entrevista, nos desvela cómo gestiona el éxito repentino, su experiencia tras las bambalinas de la Fashion Week de Madrid y su firme compromiso con la naturalidad en la era de los filtros.

P: Has sido nombrada modelo revelación de la Huelva Flamenca. ¿Cómo has asimilado este reconocimiento en tan poco tiempo?

R: Pues la verdad es que lo he recibido con muchísima ilusión y también con un poco de sorpresa, porque, como bien dices, ha sido todo muy rápido. Los primeros días me costaba asimilarlo, pero sobre todo me siento muy agradecida. Para mí, Huelva Flamenca es una pasarela referente, así que este reconocimiento supone un impulso muy grande y una motivación para seguir creciendo, aprendiendo y dando lo mejor de mí.

Así de feliz se mostraba Paula tras recibir el premio modelo revelación Huelva Flamenca 2026

P: ¿Qué es lo más valioso que has aprendido sobre la pasarela en estos primeros desfiles que no sabías cuando empezaste?

R: Creo que lo más valioso que he aprendido es que la pasarela no es solo caminar, sino transmitir. Al principio me centraba más en la técnica, en hacerlo perfecto, pero con los desfiles he entendido que lo realmente importante es la seguridad y la confianza en una misma. Cuando te sientes segura, todo cambia: la forma de caminar, de mirar, de expresarte… y eso es lo que conecta con el público. También he aprendido a disfrutar más del momento y a creer en mí, que al final es la clave para que todo fluya.

Instantánea de su primer desfile en Huelva 2025

P.: Como joven onubense, ¿qué valores de tu tierra intentas llevar siempre contigo cuando te subes a un escenario o posas ante una cámara?

R: Bueno, en realidad no soy onubense, soy extremeña, pero desde el primer momento me he sentido muy acogida aquí. De mi tierra llevo siempre valores como la humildad, el esfuerzo y la cercanía, que forman parte de quién soy. Y creo que esos valores son universales: cuando me subo a una pasarela o poso ante una cámara, intento ser auténtica, trabajar con constancia y tratar siempre a los demás con respeto.

Durante uno de los desfiles de la Huelva Flamenca 2026

P: Aunque el flamenco es tu cuna, ¿en qué otros estilos de moda (urbana, fiesta, nupcial) te sientes cómoda o te gustaría probar suerte pronto?

R: Aunque el flamenco es una parte muy especial para mí, me siento bastante versátil y con muchas ganas de seguir probando. Me gusta mucho la moda de fiesta, pero también me llama la atención la moda urbana. Y, por supuesto, el sector nupcial me parece algo muy bonito y delicado, que transmite mucha emoción. Al final, me gustaría ir creciendo poco a poco en todos los estilos y seguir descubriéndome como modelo.

Sin duda, estilo y elegancia no le falta a Paula

P: ¿Cómo trabajas para cambiar el registro de "flamenca" (con esa fuerza y movimiento) a un estilo de pasarela más neutro o comercial?

R: Para mí es un trabajo de adaptación y de conciencia corporal. El estilo flamenco tiene mucha fuerza, mucha expresión y movimiento, mientras que la pasarela más comercial suele ser más limpia y neutra. Lo que hago es trabajar mucho la actitud y la intención: en flamenca saco esa intensidad y carácter, y en un estilo más comercial busco líneas más suaves, una expresión más relajada y una energía más contenida. Al final, se trata de saber leer lo que te pide cada diseñador o cada marca y tener la versatilidad suficiente para cambiar de registro sin perder tu esencia.

P: Si hablamos de dar el salto fuera de Huelva, ¿hay alguna pasarela nacional (como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid) que veas como un objetivo próximo?

R: Sí, claro, al final es un objetivo muy bonito. He tenido la oportunidad de vivir de cerca la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid trabajando como azafata, y eso me motivó muchísimo, porque te hace verlo desde dentro y pensar: «¿Por qué no estar ahí desfilando algún día?». Creo que todo lleva su proceso, pero sin duda es una meta que me ilusiona y por la que voy a trabajar con constancia y ganas.

P: Para una modelo que empieza, las fotos son su carta de presentación. ¿Qué tipo de sesión fotográfica te gustaría hacer para mostrar tu faceta más polifacética?

R: Creo que una sesión en la playa sería algo muy especial para mí, porque es un tipo de shooting que todavía no he tenido la oportunidad de hacer y me encantaría probar. La playa te da mucha libertad: puedes jugar con la luz natural, el movimiento, algo más espontáneo… y creo que ahí podría mostrar una faceta más versátil, más natural y diferente a lo que he hecho hasta ahora.

P: Para alguien que está empezando, ¿cómo compaginas tus estudios o tu vida diaria con la disciplina que exige prepararse para ser modelo profesional?

R: Creo que la clave está en la organización y en tener claro tu objetivo. Al final no siempre es fácil compaginarlo todo, pero intento aprovechar bien mi tiempo y ser constante. También es importante la disciplina, porque esto requiere cuidarte, formarte y estar preparada, pero sin dejar de lado tu vida personal o tus estudios. Para mí es un equilibrio: trabajar por mis sueños, pero con los pies en la tierra y disfrutando también del proceso.

P: ¿Qué pasa por tu cabeza en esos segundos de silencio justo antes de salir a desfilar frente al público?

R: La verdad es que, aunque lleve ya casi cuatro años trabajando como modelo, esos segundos antes de salir siempre imponen. Los nervios están ahí y noto cómo el corazón empieza a latir más fuerte. Pero es algo bonito también, porque significa que te importa. En cuanto doy el primer paso en la pasarela, los nervios desaparecen y solo queda disfrutar, dejarte llevar y conectar con el momento.

P: ¿Te fijas en alguna modelo española que haya empezado desde abajo y que hoy sea un referente para ti por su trayectoria?

R: La verdad es que no tengo un referente concreto, pero sí admiro trayectorias como la de Nieves Álvarez, por su profesionalidad y por cómo ha sabido mantenerse durante tantos años en la industria. Creo que es un ejemplo de constancia y elegancia, y eso es algo en lo que me gusta fijarme.

P: En un mundo con tantos filtros y redes sociales, ¿cómo cuidas tu esencia para que los diseñadores vean a la persona real que hay detrás de la modelo?

R: Intento cuidar mucho la naturalidad y ser fiel a mí misma. De hecho, no suelo utilizar filtros en Instagram y me gusta mostrarme tal como soy, incluso con imágenes sin maquillaje, porque creo que eso también forma parte de mi esencia. Pero, más allá de la imagen, para mí lo importante es cómo eres como persona: considero que soy una persona cercana y trato siempre a los demás con respeto y cariño. Creo que al final eso es lo que realmente hace que los diseñadores se fijen en alguien: no solo lo físico, sino también cómo eres por dentro.

Portada de la editorial Flamencura de la revista Colón Flamenca 2026

P: ¿Cuál es esa técnica (caminar con tacones muy altos, mantener la mirada, posar en exteriores) que más te ha costado dominar en tus inicios?

R: Creo que lo que más me ha costado al principio no ha sido tanto una técnica concreta, sino aprender a no ir demasiado rápido. Al empezar tienes muchas ganas y nervios, y a veces tiendes a acelerar el paso. Con el tiempo he aprendido a controlar el ritmo, a ser más consciente de cada paso que doy y a disfrutar más de la pasarela. Eso me ha ayudado mucho a ganar seguridad y presencia.

P: ¿Qué le dirías a otra chica de tu edad que tiene ganas de empezar pero no se atreve a dar el primer paso?

R: Yo le diría que se anime y que dé el paso, porque al final quien no arriesga no gana. Es normal sentir vergüenza o pensar en lo que puedan decir los demás, eso nos pasa a todos al principio, pero si realmente es algo que te ilusiona, merece la pena intentarlo. Lo importante es creer en una misma y no dejar que el miedo te frene, porque muchas veces las mejores oportunidades llegan justo cuando te atreves a empezar.

P: Si pudieras elegir tu primer gran trabajo fuera de la moda flamenca, ¿qué tipo de campaña o desfile te haría especial ilusión protagonizar?

R: Me haría muchísima ilusión una campaña de moda comercial a nivel nacional, algo que se vea en medios o redes grandes, porque creo que sería un paso muy importante para darme a conocer fuera de la moda flamenca. También me atraen mucho los desfiles de grandes firmas, porque es donde realmente sientes la exigencia y el nivel profesional de esta industria. Al final, mi objetivo es seguir creciendo y poder formar parte de proyectos cada vez más grandes.

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Sí, simplemente dar las gracias por la oportunidad y por contar conmigo. Ha sido un placer poder compartir un poquito de mi experiencia. Y, sobre todo, agradecer a todas las personas que me están apoyando en este camino, porque al final esto también es gracias a ellas. Ojalá sigan llegando nuevas oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo.