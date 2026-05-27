Manolo Santana: «Nunca tuve una propuesta del Recreativo; igual es que no tienen mi teléfono»

Tras dejar una huella imborrable en el San Roque de Lepe —donde lideró la gestión que rescató al club de la desaparición y lo llevó a vivir su época dorada—, el que fuera director deportivo hace balance de su carrera. En esta entrevista, Santana analiza sin filtros la precariedad del fútbol amateur, la crisis estructural de las categorías inferiores y su visión sobre la compleja situación del Recreativo de Huelva, un club con el que su nombre siempre aparece vinculado cuando los proyectos deportivos titubean.

P: Se cumple prácticamente un año desde que decidiste cerrar tu etapa como director deportivo del San Roque de Lepe. Echando la vista atrás, ¿sientes que fue el momento adecuado o te arrepientes de aquel adiós?

R: Cuando uno deja de disfrutar con lo que hace, y más si es de manera altruista, hay que tomar una decisión. Fue el momento y en absoluto me arrepiento.

Durante la jornada laboral en su gestoria

P: Tras años bajo el foco mediático y la presión del día a día, ¿qué es lo que más extrañas de la rutina en los despachos?

R: Cada vez me gusta menos este fútbol de mentira y olvidado. Estas categorías son un sufrimiento constante; no te da tiempo a pensar en fútbol, eres un bombero apagando fuegos. No echo de menos para nada los despachos. Además tengo más tiempo para disfrutar de la familia.

Manolo junto a su mujer Miriam y sus hijos Miriam y Nicolás y su yerno Guillermo

P: Desde tu posición actual en la gestión privada, alejado de la primera línea, ¿cómo ha mutado tu visión sobre la industria del fútbol?

R: Entre AFE y RFEF se han cargado el fútbol amateur, el de los pueblos. Los clubes tienen exigencias como cualquier empresa en materia laboral y fiscal, sin ningún tipo de consideración especial. Los futbolistas son, a veces, cómplices del fraude; cuando este se destapa, se presentan como "pobrecitos" trabajadores protegidos por un sindicato que conoce y calla. Todo el mundo mira para otro lado hasta que esto reviente, y no va a tardar mucho.

En la sede de la Federación Española de Fútbol, durante el transcurso de una reunión de 2ª RFEF

P: Tú has firmado páginas doradas en el San Roque (dos ascensos a Segunda B, una Copa Federación y varias participaciones en la Copa del Rey). ¿Cuál de esos hitos guardas con mayor nostalgia y por qué?

R: Con el tiempo, y sobre todo por los recursos de que se disponía, se valorará esa época dorada. Creo que el hito más importante no estuvo en el césped, sino en los despachos. Después de heredar una deuda de más de 600.000 €, sin cuenta bancaria, con embargos de AEAT y Seguridad Social, y sin el consejo inscrito en el Registro Mercantil, estabilizar al "enfermo" que estaba a las puertas del tanatorio, ponerlo en planta y que siga respirando... eso es una "Champions". Y si en ese camino, con todas esas dificultades, hay logros deportivos, no hay más palabras, señoría.

P: Tu capacidad para confeccionar plantillas competitivas con presupuestos ajustados dejó huella. ¿Sientes que el "gusanillo" de volver te empuja a aceptar una nueva aventura, o te encuentras plenamente realizado?

R: Eso sí que me encantaría: poder trabajar solo y exclusivamente pensando en fútbol, que te den un presupuesto y construir un proyecto desde cero.

P: De decidir regresar, ¿cuáles serían las líneas rojas o condiciones indispensables para garantizar la viabilidad de un proyecto?

R: No creo en un director deportivo que trabaje aislado; hay que coordinarse con el consejo, el presidente, etc. Siempre que haya respeto entre las partes, todo marchará bien.

P: ¿Cómo valoras la evolución de la figura del director deportivo? ¿Se ha profesionalizado lo suficiente?

R: En categorías bajas no hay recursos para profesionalizar la figura del director deportivo. Con la necesidad económica y las circunstancias que he comentado, es imposible subsistir y hacer proyectos serios. Es una aventura que, en muchos casos, lleva a la desaparición de las entidades.

P: Tu nombre es un habitual en las quinielas cada vez que hay una vacante. ¿Ha existido algún acercamiento o propuesta formal por parte del Recreativo de Huelva?

R: Siempre que hay una vacante en el Recre suena mi nombre. Solo tengo que agradecer al aficionado el apoyo masivo y el cariño que me muestran, estoy eternamente agradecido. Pero no he tenido, ni tendré, una propuesta encima de mi mesa. No sé por qué; igual es que no tienen mi teléfono.

P: Como analista, ¿cómo se explica que un club con el peso histórico y el respaldo presupuestario del Decano no haya logrado cumplir las expectativas esta temporada?

R: Desde mi punto de vista se están haciendo cosas bien, pero cuando la pelotita no entra, en este mundo todos somos muy malos. Hay muchas prisas; no se hace un proyecto en un año. La entidad no está ni por asomo donde merece y eso genera una presión brutal. ¿Son todos los entrenadores y jugadores malos? Estamos cansados de ver jugadores que aquí no rinden y en otros clubes muestran su verdadero nivel. Hay que analizar todo bien y tomar decisiones con tranquilidad y responsabilidad.

P: Si tuviera que señalar un error capital en la hoja de ruta de la comisión deportiva, ¿cuál sería?

R: Desde el comienzo se le generó al equipo una presión muy grande. Por otra parte, creo que la plantilla no tenía el nivel para las expectativas creadas, aunque aun así ha estado a punto de conseguir el objetivo. No todo lo que se ha hecho está mal, ni mucho menos. Ahora, con una base del año pasado y, reitero, con tranquilidad, habría que confeccionar una plantilla más competitiva.

P: ¿Eres partidario de una reestructuración radical o existe una base sólida?

R: Como he comentado, hay muchas cosas aprovechables y bien hechas en el club.

P: ¿Qué perfil de jugador ha echado en falta el equipo?

R: Cualquier equipo en esta categoría tiene que tener contundencia en los centrales, el medio centro y el delantero. Un perfil que se adapte a este escenario es fundamental, y es lo que creo que nos ha faltado.

P: Considerando el gran rendimiento que suelen ofrecer los jóvenes talentos formados en el norte de España (especialmente en el mercado vasco, con casos recientes de jugadores de 18 años que destacan fuera de su comunidad), ¿por qué crees que el Recreativo de Huelva no está enfocando sus labores de scouting o captación en esas regiones para reforzar su plantilla?

R: Es un mercado muy apetecible, puesto que se manejan presupuestos muchos mñás bajos que en el sur, y hay un perfil de jugador que particularmente, me gusta mucho. Pero no solo ahí; un club como el nuestro debe tener accesible cualquier mercado, tanto dentro como fuera de España.

P: ¿Cuál es el diagnóstico más urgente para evitar que la inestabilidad sea endémica?

R: Seguir el camino institucional que se viene desarrollando con los nuevos dueños. Mejorar la parcela deportiva y diseñar un proyecto consistente, teniendo claro dónde estamos y dónde deberíamos estar a la mayor brevedad.

P: Finalmente, ¿qué mensaje enviarías a la afición para recuperar la ilusión?

R: La ilusión en esta bendita afición es fácil de recuperar. Solo hay que aprovechar lo bueno que se ha hecho y mejorar donde hemos fallado: solidez y tranquilidad.

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Añadirías algo más?

R: Igualmente, siempre es un "gustazo" hablar contigo. A tu entera disposición.