Luis Miguel Robles: El año en que su fe y sus raíces se hicieron música

El año 2026 es el punto de encuentro donde convergen medio siglo de historia al frente de su negocio musical y la responsabilidad de pregonar a su Hermandad del Rocío de Huelva. Lejos de ser dos mundos aislados, el comercio y la devoción se han fundido en un solo latido. Con la humildad de quien habla desde el corazón y la maestría de quien sabe que la música es el mejor conductor de los sentimientos, Luis Miguel nos abre las puertas de un Rocío que, este año, ha sido más íntimo y revelador que nunca.

P: Como miembro del coro estás acostumbrado a cantar arropado por el grupo, pero en el atril estuviste solo ante la Hermandad. ¿Fue ese miedo escénico una sensación distinta al disponerte a cantar en mitad de tu pregón?

R: Pues realmente, la sensación fue volver a mis orígenes cuando cantaba en la peña flamenca por fandangos sólo ante el respetable, acompañado eso sí por una guitarra, y en el coro también he cantado yo solo en alguna sevillana o algún fandango.

Mas que un coro, una familia. Juami se siente orgulloso de formar parte de la Hermandad del Rocío de Huelva

P: Las sevillanas que elegiste para el pregón no parecieron un simple adorno, sino la columna vertebral del discurso. ¿Cómo fue ese proceso de selección o composición para que cada estrofa encajara como un guante en tu mensaje?

R: La verdad es que siempre hay una sevillana, una plegaria, un cante para cada momento, sólo tuve que encontrar la que me evocaba en ese instante, no fue fácil, hasta compuse una sevillana horas antes del pregón porque no encontraba el tema que dijese lo que quería expresar en cierto momento.

Durante un momento del pregón

P: Al terminar el pregón y mirar a los ojos a los hermanos, ¿percibiste que el hecho de haber cantado había logrado tocar una fibra más sensible o diferente en el público que si solo hubieras hablado?

R: Claro, la música es el mejor conductor de los sentimientos.

P: Si tuvieras que resumir en una sola emoción lo que pasó por tu cabeza y tu corazón mientras estabas ahí arriba defendiendo ese pregón, ¿cuál elegirías?

R: Una sola sería imposible, porque lo escrito ya estaba hecho, entonces hablé desde el corazón y lo defendí con mi verdad, y mi humildad.

P: Eres pregonero y, al mismo tiempo, una voz fundamental en el coro de la Hermandad. ¿Cómo se complementaron ambas facetas durante esta romería? ¿Te ayudó tu experiencia en el coro a manejar los tiempos y el ritmo del pregón?

R: Realmente el coro no tiene ninguna función durante la romería, pero el ser pregonero de mi hermandad me ha dado muchos privilegios y lo más importante ha sido el cariño y el reconocimiento de los hermanos.

Pero, el pertenecer al coro me ha ayudado a marcar tiempos y a escribir desde otra perspectiva.

P: Tu casa de música ha cumplido 50 años en estos días. Gestionar un negocio con medio siglo de historia y ser pregonero el mismo año es un hito.

R: Está siendo una montaña rusa de emociones y responsabilidades, la verdad es que el 2026 se está presentando muy importante en mi vida.

Luismi, integrante de la cuadrilla de Tres Caídas, recibe a sus compañeros en su negocio, Ramblado. Una parada especial ante de una nueva cita con el costal.

P: ¿Qué se siente al mirar atrás y ver que ambos mundos, el comercial y el devocional, han confluido en tu momento más importante?

R: Los dos mundos vienen cogidos casi de la mano, ya que el fuerte de mi negocio son las romerías y el Rocío principalmente.

P: Quedarse con el traspaso de una tienda con tanta solera como Ramblado conlleva una responsabilidad histórica. ¿Qué esencia de los fundadores originales mantienes viva en el día a día y cómo se ha visto reflejada esa pasión en tu fe durante este Rocío?

R: La esencia que siempre hemos querido continuar es la cercanía con el cliente.

P: Vendes música y en tu hermandad cantas. Tras finalizar esta romería, ¿eres capaz de concebir tu devoción a la Virgen del Rocío sin una guitarra, un tamboril o una sevillana de fondo, o para ti la fe y la música son ya, definitivamente, la misma cosa?

R: La devoción siempre va por dentro, en la intimidad de las personas, en cada conversación que tenemos con Dios o con la Virgen, después la romería para mí es la demostración de la fé, la alegría de la resurrección, el compartir con los demás, cantar, bailar y siempre por la Virgen y para la Virgen.

P: Más allá del pregonero y del músico, está el rociero a pie de arena. ¿Cómo ha sido el Rocío íntimo de Luis Miguel Robles este año? ¿En qué momento sentiste más paz: en el recogimiento del camino o en el bullicio de la aldea?

R: Este año ha sido más íntimo que nunca, con más sentido aún si cabe, me he visto en cada parte del pregón, me he emocionado sólo cuando echaba la vista atrás y veía nuestro Simpecado envuelto en esa nube de polvo, he recordado a los que me enseñaron a amar a nuestra hermandad, he sentido la paz en cada oración, en cada mirada, en cada mano sobre el hombro del que lo necesitaba, en esos momentos que nos hacen ser mejores personas, después en la aldea estamos para celebrar los buenos momentos con los amigos, hasta que llega la virgen a nuestra casa hermandad donde para mí se para el tiempo, ahí es donde hablo con ella y le doy las gracias por todo lo que me dá y le pido por los míos. Ahí termina todo y ahí empieza todo.

Con los miembros de su peña rociera ´Los Quimera´

P: Para alguien que vive la fiesta a través del oído, ¿cuál fue el sonido exacto del camino que te hizo decir: "Ya ha empezado mi Rocío"

R: Cuando sonó mi despertador por la mañana me sonó a toque de diana de tamborilero, mi corazón.

P: Cuando finalmente te pusiste frente a la Blanca Paloma tras haber sido su pregonero, ¿qué le dijiste? ¿Crees que tu oración cambió o adquirió un significado distinto después de haberle dedicado un pregón entero?

R: Le di las gracias por ayudarme como me ayudó, por enseñarme el camino para abrir mi corazón, por darme la templanza para enfrentarme al atril que le pedí para aquel día. Mi oración cambió, tomó más sentido ya que me apoyé mucho en ella antes de ponerme a escribir.

P: Con el paso del tiempo y las responsabilidades asumidas, ¿ha cambiado tu forma de vivir la romería desde tus primeros caminos hasta este que acabas de cerrar?

R: Sin duda que algo ha cambiado, pero para mí siempre ha sido muy especial y siempre lo he vivido desde un prisma distinto, desde la fiesta al recogimiento, desde el cante a la oración, porque la vida se compone un poco de todas esas cosas.

Luismi con su esposa Virginia y sus hijos Carmela y Luis

P: Una vez bajado del atril y con la romería ya en el recuerdo, ¿cómo te gustaría que los hermanos de Huelva recordaran tu pregón dentro de diez o veinte años?

R: Me gustaría que se recordase como el pregón de cada persona, me gustaría que cada persona que lo haya escuchado se haya visto reflejado en algunos de los momentos y lo haya podido hacer suyo, para mí eso sería un orgullo.

P: Si el año que viene el próximo pregonero te pidiera consejo, temeroso de salirse de lo tradicional, ¿qué le dirías basándote en la libertad con la que tú has construido el tuyo?

R: Que sea él mismo, yo me estudié muchos pregones, vi muchas estructuras, muchas formas de decirlo, y al final cogí lo que más me gustaba de cada uno de ellos y los hice a mi forma, con humildad, con respeto y con todo el amor que le proceso a mi hermandad y a la Virgen del Rocío, mejor o peor, pero tuve claro desde el principio que el pregón tenía que ser muy de mi hermandad, recordando de donde venimos y quienes trabajaron por ella, por eso creo que lo más importante para un pregón es reflejar desde uno mismo tus sentimientos y tus conocimientos.

P: Tras cerrar este ciclo de pregón, coro y 50 aniversario de tu negocio, ¿qué queda en el "haber" de Luis Miguel Robles? ¿Con qué te quedas de todo lo vivido?

R: ¿Qué me queda?, pues creo que poco, satisfecho de todo lo vivido y expectante por lo que tenga que venir,

Y por supuesto me quedo con el pregón, por todo lo vivido, el esfuerzo, las horas frente al papel, las horas ensayándolo, el apoyo incondicional de mi familia que ha sido fundamental y me ha unido aún más si cabe, las felicitaciones de los hermanos, y las palabras que dedicó mi amigo y hermano Miguel Silva, mi presentador.

Luismi acompañado por el Hermano Mayor, Juan José Gómez Rodriguez, y el presentador del Pregón, MIguel Silva González

P: A menudo el pregonero se centra en lo que da a los demás, pero ¿qué te ha regalado esta experiencia a ti, como persona y como rociero, que no esperabas encontrar?

R: Me ha enriquecido mucho, me ha aportado seguridad, me ha ayudado a no olvidar de dónde vengo, me he dado fuerzas para seguir avanzando en la vida.

P: Este año ha sido, sin duda, un antes y un después. ¿A quién o a qué le dedicas, en tu fuero interno, el éxito de haber cumplido con todo lo que te propusiste?

R: A mis padres y a la virgen del Rocío.

Luismi posando junto a su familia

P: Ha sido un placer conversar contigo ¿Añadiría algo más?

R: Viva la Virgen del Rocío

Viva esa blanca Paloma

Viva la Reina de las Marismas

Viva el Pastorcito divino

Viva la patrona de Almonte

Viva la Hermandad de Huelva

Y que viva la madre de Dios.