"La clave de la ginecología privada es el tiempo: poder escuchar con calma, explicar y decidir juntas"

Conversamos sobre su recién estrenada consulta privada, el valor del tiempo en la relación médico-paciente y su firme compromiso con la salud integral de la mujer en todas sus etapas.

P: ¡Enhorabuena por este nuevo proyecto! ¿Dónde se encuentra ubicada exactamente tu nueva consulta privada?

R: Muchas gracias, este proyecto me hace mucha ilusión y lo empiezo con muchas ganas. Mi consulta se encuentra en la Clínica Lara, dentro del Grupo Carolina Vila. Estoy muy agradecida a la Dra. Carolina Vila por haber confiado en mí y haber impulsado este proyecto. Gracias a esa confianza hoy puedo comenzar una etapa profesional que afronto con entusiasmo.

P: ¿Qué te motivó a dar el paso de abrir tu propia consulta privada en este momento de tu carrera profesional?

R: Es una idea que lleva tiempo rondándome la cabeza, pero la verdad es que no veía el momento ni la forma de empezar. Hace años, cuando comencé mi carrera profesional, trabajé en la asistencia privada y tengo recuerdos muy buenos. Siempre me gustó el trato cercano con mis pacientes y poder hacer un seguimiento continuo, y creo que es ahí donde la asistencia privada marca la diferencia.

Cinta Vázquez Valeo

P: ¿Qué servicios o áreas específicas de la ginecología y obstetricia vas a ofrecer en este nuevo espacio?

R: En este espacio cuento con una consulta para poder atender a mujeres en todas las etapas de su vida, desde el seguimiento del embarazo hasta la ginecología general, además de realizar valoraciones de suelo pélvico y menopausia. Creo que es ahí donde la asistencia privada me permite ofrecer una atención más personalizada. Mi objetivo es que cada mujer salga de la consulta sintiéndose escuchada, comprendiendo lo que le ocurre y participando activamente en las decisiones sobre su salud.

P: ¿Con qué equipamiento o tecnología cuenta la consulta para realizar revisiones y pruebas en la misma cita (ecografía de alta resolución, citologías, etc.)?

R: La consulta está equipada con un ecógrafo de alta resolución que permite realizar la mayoría de las exploraciones ginecológicas y obstétricas durante la misma visita. Además, disponemos de láser de CO₂ para el tratamiento de determinadas patologías ginecológicas y para procedimientos de ginecología regenerativa, siempre siguiendo criterios médicos, personalizando cada caso y basándonos en la evidencia científica.

P: Al mantener tu plaza en el sistema público de salud, ¿cómo vas a organizar tu agenda y tus horarios para ofrecer la mejor atención en ambos ámbitos?

R: Sigo trabajando, como desde hace años, en el Hospital Juan Ramón Jiménez y en sus consultas externas en el Vázquez Díaz. En este proyecto estaré algunas tardes por semana, intentando compatibilizar todas las áreas de mi vida y dejando espacio tanto a lo personal como a lo profesional. Me lo planteo como un proyecto nuevo y más personal.

P: ¿Qué aprendizajes y experiencia del día a día en la sanidad pública crees que aportan mayor valor a tus pacientes en la privada?

R: En mi día a día en la sanidad pública veo pacientes complejas y de diferentes áreas de mi especialidad, lo que me otorga una visión global de todas las patologías, así como del suelo pélvico, al que me he dedicado en los últimos años.

P: ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias en el tipo de atención que puede esperar una paciente al acudir a tu consulta privada respecto al hospital público?

R: La asistencia pública y la privada responden a necesidades diferentes. Para mí, la principal diferencia es el tiempo: poder escuchar con calma, explicar las distintas opciones y tomar decisiones compartidas con la paciente. Una buena consulta no consiste únicamente en hacer una exploración, sino en comprender el contexto de cada mujer y acompañarla durante las diferentes etapas de su vida.

P: ¿Qué retos supone a nivel personal y profesional compaginar la exigencia de la sanidad pública con la gestión de tu propia consulta?

R: A nivel personal supone un reto compaginar la vida familiar con un nuevo proyecto, pero mi pareja y mi familia me apoyan en ello. A nivel profesional me ha hecho "despertar" y abrir horizontes; me obliga a actualizarme, estudiar y aprender cosas nuevas, y eso siempre es estimulante.

P: En la consulta privada se suele disponer de más tiempo por visita. ¿Cómo influye esta disponibilidad de tiempo en la relación médico-paciente y en la empatía del diagnóstico?

R: A mí personalmente me gusta empatizar y ponerme en la situación de mis pacientes en cada consulta. Favorezco el diálogo con ellas. Al disponer de más tiempo, a menudo obtienes más información al terminar, datos secundarios que te ayudan a abordar cada caso con mayor precisión y a personalizar las opciones de tratamiento.

P: ¿Está tu consulta orientada tanto a revisiones ginecológicas de rutina como al acompañamiento en el embarazo, o te enfocas en alguna etapa específica de la mujer?

R: Además de la ginecología general y el seguimiento del embarazo, tengo un especial interés en el suelo pélvico, la menopausia, la salud hormonal y la ginecología regenerativa, áreas en las que continúo formándome de manera constante.

P: ¿Abordas áreas especializadas que hoy en día demandan muchas mujeres, como la salud hormonal, la menopausia, la fertilidad o la ginecología regenerativa?

R: El tema de la menopausia me apasiona, al igual que la ginecología regenerativa y el suelo pélvico. Ofrezco consulta preconcepcional, valoraciones de fertilidad y su posterior seguimiento durante el embarazo.

P: ¿Cómo abordas el miedo o la ansiedad que muchas mujeres aún sienten al acudir a las revisiones ginecológicas habituales?

R: Lo abordo desde la empatía y la naturalidad. Les explico cada procedimiento paso a paso y les muestro los instrumentos que voy a usar si percibo angustia. No me gusta que tengan la sensación de estar pasándolo mal; aunque sea una situación íntima e incómoda, no debe ser en absoluto traumática.

P: ¿Trabajas con sociedades y aseguradoras médicas o tu consulta funciona exclusivamente de forma privada o particular?

R: Actualmente funcionamos solo de forma privada, lo cual supone un reto añadido al empezar desde cero, como podrás entender.

P: ¿A través de qué canales o vías (teléfono, WhatsApp, página web, plataforma de citas online) se puede pedir cita o solicitar más información?

R: A través del correo electrónico del Grupo Carolina Vila y del teléfono de contacto. Además, en el portal del paciente del grupo se puede solicitar la cita de forma online.

Ubicación y contacto de la clínica

P: Para terminar, ¿qué mensaje o consejo te gustaría enviar a todas aquellas mujeres que están buscando una valoración de su salud ginecológica en este momento?

R: Les diría que en salud lo primero es la prevención, y que si esta se puede hacer de la mano de alguien que te acompañe y entienda, mucho mejor. Cada persona debe buscar a ese médico de confianza, y yo estaré encantada de serlo para un área tan íntima y especial como la ginecología y la obstetricia. Además, animo a las mujeres a no conformarse con las "molestias típicas": podemos ayudar y queremos hacerlo.

P: Ha sido un placer conversar contigo. ¿Te gustaría añadir algo más?

R: Simplemente dar las gracias por esta oportunidad. Inicio esta nueva etapa con mucha ilusión y con el firme compromiso de ofrecer una atención cercana, rigurosa y personalizada. Espero poder acompañar a muchas mujeres en los diferentes momentos de su vida y que encuentren en mi consulta un espacio donde se sientan escuchadas y atendidas con total confianza.