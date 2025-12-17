Valverde del Camino se consolida como referente del cicloturismo en la provincia de Huelva

Valverde del Camino se ha convertido en punto de referencia del cicloturismo en la provincia tras acoger el I Encuentro de Cicloturismo de la Provincia de Huelva: Vías Verdes y Gobernanza, celebrado en el Teatro Puerta del Andévalo. La jornada, organizada por la Mancomunidad Campiña-Andévalo, ha reunido a representantes institucionales y agentes implicados en el desarrollo turístico sostenible del territorio.

El encuentro ha puesto el foco en la Vía Verde de los Molinos de Agua, un itinerario de 36 kilómetros que conecta los municipios de San Juan del Puerto, Trigueros, Beas y Valverde del Camino. Esta infraestructura verde ha sido destacada como un patrimonio singular de la comarca y una oportunidad real para la generación de empleo, el impulso económico local y la diversificación de la oferta turística.

Desde hace más de dos años, la Mancomunidad Campiña-Andévalo viene desarrollando un trabajo coordinado para consolidar esta vía verde como eje estratégico del desarrollo turístico y sostenible del territorio. Este esfuerzo se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, que apuesta por un modelo de turismo respetuoso con el entorno y con impacto positivo en la economía local.

Uno de los aspectos más relevantes abordados durante la jornada ha sido la conexión de la Vía Verde de los Molinos de Agua con la red EuroVelo, una de las mayores redes ciclistas de Europa, que une Finlandia con Portugal a lo largo de más de 11.000 kilómetros. Esta vinculación sitúa a Valverde del Camino y a la comarca en el mapa del cicloturismo europeo, ampliando su proyección internacional y atrayendo a nuevos perfiles de visitantes.

Con la celebración de este encuentro, Valverde del Camino reafirma su compromiso con un turismo sostenible, colaborativo y con visión europea, consolidándose como una parada imprescindible para los amantes del cicloturismo y como un referente en la provincia de Huelva en la puesta en valor de las vías verdes.