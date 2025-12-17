Diputación edita un libro que recopila 25 años de sevillanas a la Virgen de la Coronada de Calañas

La Diputación de Huelva, a través de su servicio de Cultura, ha presentado el libro ‘25 años de rezos cantados’, que recoge las sevillanas creadas durante un cuarto de siglo por los miembros de la Asociación de Costaleros de Nuestra Señora de la Coronada de Calañas. La obra coincide con el XXV aniversario de la asociación y busca preservar y difundir esta manifestación cultural vinculada a la fe y la tradición local.

El libro incluye 16 sevillanas y dos salves, y cada una está acompañada por un código QR, lo que permite no solo leer las letras, sino también escucharlas, ofreciendo así una experiencia más completa de la música y el sentimiento que transmiten.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó durante la presentación que la iniciativa “nace con la vocación de preservar en el tiempo una de las expresiones más sentidas y auténticas de nuestra cultura popular, aquellas sevillanas que brotan de la fe y de la tradición compartida por el pueblo de Calañas”.

El costalero mayor, Félix Hidalgo, y José María Romero, miembro de la Junta de la asociación, subrayaron la importancia de dejar estas composiciones escritas y musicalizadas para que no se pierdan con el paso del tiempo y puedan transmitirse a futuras generaciones. Romero señaló que “las sevillanas no solo hay que escucharlas, sino también leerlas, para entender y sentir lo que se está diciendo”.

La diputada también tuvo un recuerdo especial para Román Limón, costalero, letrista y músico fallecido, cuyo legado forma parte de esta colección.

La Diputación ha editado 1.000 ejemplares del libro, que han sido donados a la Asociación de Costaleros para su distribución entre los vecinos de Calañas, reforzando el compromiso de la institución con la conservación y difusión del patrimonio cultural onubense.

Con esta publicación, la Diputación de Huelva reafirma su apuesta por proteger y promover las tradiciones locales como parte esencial de la identidad y memoria histórica de la provincia.