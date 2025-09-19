La UME visita Calañas para planificar maniobras de emergencia

Calañas recibió ayer la visita de miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera, en un encuentro destinado a planificar futuras maniobras de entrenamiento en el municipio. Durante la jornada, los militares conocieron el terreno y mantuvieron contacto con el Ayuntamiento, que les facilitó referencias y contactos de empresas locales para llevar a cabo sus actividades en los próximos días.

Según informaron, estas maniobras incluirán entrenamientos de diversa índole, tanto en terrenos públicos como privados, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de todo tipo.

Desde el Ayuntamiento destacaron la importancia de esta visita, subrayando la hospitalidad del municipio y la diversidad de sus espacios como factores que hacen de Calañas un lugar idóneo para este tipo de prácticas. “Una vez más, nuestro pueblo demuestra su compromiso y colaboración con quienes trabajan en beneficio de toda la ciudadanía”, señalaron.

La presencia de la UME refuerza la proyección de Calañas como escenario de formación en emergencias y pone de relieve el valor de contar con espacios naturales y urbanos versátiles para la preparación de los equipos de respuesta ante situaciones críticas.