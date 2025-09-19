La Diputación destina cinco millones para renovar la red de carreteras de la provincia

La Diputación de Huelva ha aprobado recientemente los expedientes de contratación para la rehabilitación de diversas carreteras provinciales, con un presupuesto global de cinco millones de euros. Esta inversión combina actuaciones en tramos de gran tráfico con intervenciones puntuales para corregir patologías existentes en la red viaria de toda la provincia, tanto en la zona norte como en la sur.

De los cinco millones de euros, 4,3 millones se destinarán a actuaciones principales en vías estratégicas: la HU-3107 de Niebla a Beas, la HU-3106 de Niebla a Valverde del Camino, la HU-3300 de La Redondela a Pozo del Camino, la HU-8105 en el tramo urbano de Aracena y la HU-7104, que conecta Cabezas Rubias con la N-435 entre Valdelamusa y San Telmo. El restante medio millón se repartirá en pequeñas intervenciones para mejorar el firme, la pavimentación y la señalización en otras carreteras de la provincia.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la rehabilitación del firme de la HU-3106, que une Niebla con Valverde del Camino, a lo largo de casi 21 kilómetros, con un presupuesto de 1.531.506 euros. El proyecto incluye la mejora del pavimento y la renovación completa de la señalización.

Por su parte, la HU-7104, desde la N-435 hasta Cabezas Rubias, será intervenida en un tramo de más de nueve kilómetros entre Valdelamusa y San Telmo, con una inversión de 903.896 euros para mejorar firme y señalización.

En la HU-3107 de Niebla a Beas, se rehabilitarán los primeros 6.140 metros de la carretera, completando la tercera fase de mejoras en este tramo tras inversiones previas de 2 millones y 2,7 millones de euros.

La HU-3300, que conecta La Redondela con Pozo del Camino, recibirá mejoras en firme, pavimentación y señalización con 812.810 euros, mientras que la HU-8105 en Aracena contará con mejoras urbanas por 231.403 euros.

Además, se realizarán intervenciones puntuales en diversas carreteras de la provincia, con 340.000 euros destinados a la zona norte —en vías como HU-6102, HU-8128, HU-9101 y HU-9103— y otros 340.000 euros a la zona sur, donde se mejorarán carreteras como HU-3105, HU-3108, HU-4100, HU-4400, HU-4401, HU-4402, HU-4403, HU-5104, HU-6110, HU-6111 y HU-7400.

Con esta inversión, la Diputación de Huelva refuerza la seguridad vial y la conectividad provincial, garantizando carreteras más seguras y transitables para conductores, transportistas y vecinos, al tiempo que adapta la red viaria a las necesidades actuales del tráfico y la movilidad sostenible.