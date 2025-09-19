La Policía Local de Punta Umbría intensifica los controles para prevenir distracciones al volante

La Policía Local de Punta Umbría se incorpora a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) para vigilar y controlar las distracciones al volante, que se llevará a cabo en todo el país del 6 al 12 de octubre. El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha explicado que el objetivo es concienciar a los conductores sobre la importancia de mantener la atención durante la conducción y evitar comportamientos de riesgo que puedan comprometer la seguridad vial.

Durante estos días, los agentes intensificarán los controles en vías urbanas, prestando especial atención al uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, señalados como una de las principales causas de accidentes con víctimas mortales. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las distracciones fueron un factor concurrente en el 30 % de los accidentes mortales de 2023, que dejaron 409 víctimas. Además, el 76 % de los conductores admiten distraerse al volante con cierta frecuencia.

La Policía Local recuerda que sujetar el móvil mientras se conduce es una infracción grave, con sanción de 200 euros y pérdida de seis puntos del carnet. “Para conducir con seguridad es necesario prestar toda nuestra atención y evitar distracciones como el móvil”, concluyó González, insistiendo en que el teléfono solo debe usarse en caso de emergencia y con el vehículo detenido.