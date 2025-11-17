Transportes aprueba proyecto para mejorar la seguridad vial en la N-431 en Gibraleón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al proyecto de trazado de la N-431 entre los kilómetros 89,2 y 93,3, en el término municipal de Gibraleón, con un presupuesto estimado de 4,76 millones de euros (IVA incluido). La aprobación marca un paso decisivo hacia la ejecución de las obras, que buscan mejorar la seguridad vial y las condiciones de acceso al municipio y su entorno.

El proyecto prevé la implantación de seis glorietas en puntos clave de la carretera, incluyendo accesos a Gibraleón Sur, al polígono industrial La Colmenilla, a la carretera HU-3105 a Trigueros y a la A-495 con dirección a San Bartolomé de la Torre. Además, se construirán nuevos viales y un carril segregado para facilitar el flujo de vehículos sin afectar la circulación en las glorietas existentes.

También se ejecutarán dos obras de drenaje transversal, que incluyen un marco de hormigón armado y una tubería de 1,8 metros de diámetro, junto con un muro de tierra armada, con el objetivo de garantizar la correcta evacuación de aguas y mantener la seguridad en la vía.

Esta actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, que ha supuesto una inversión de 82,90 millones de euros en la provincia de Huelva desde junio de 2018. El plan busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también aumentar la fluidez del tráfico y reducir los puntos de conflicto en carreteras estratégicas para el territorio.

Tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se continuará con la redacción del proyecto de construcción, definiendo los detalles necesarios para su ejecución y posterior licitación de las obras, acercando la mejora de la N-431 a una realidad tangible para los vecinos y visitantes de Gibraleón.