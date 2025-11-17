Gibraleón se prepara para el I Salón del Manga y del Videojuego ‘Pantumanga’

Gibraleón se convertirá este fin de semana en el epicentro de la cultura manga y los videojuegos con la celebración del I Salón del Manga y del Videojuego ‘Pantumanga’, que tendrá lugar en la nave ferial junto al auditorio municipal los días 22 y 23 de noviembre. La presentación del evento contó con la participación del diputado provincial, José Carlos Roda, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, y el concejal de Juventud, Fran Tamayo, quienes destacaron la relevancia cultural, educativa y económica de esta iniciativa.

José Carlos Roda señaló que se trata de un proyecto que “nace con fuerza, ilusión y con la voluntad de convertirse en un referente cultural, juvenil y creativo dentro de la provincia”, y destacó cómo espacios como Pantumanga fomentan la participación, la convivencia y el encuentro intergeneracional. Además, subrayó el valor de la cultura del manga y del videojuego como manifestación artística y sector en expansión, lleno de talento, creatividad e innovación.

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, explicó que la respuesta de participantes y expositores ha superado las expectativas: “Nos hemos sentido desbordados ante la avalancha de peticiones que hemos recibido para participar en este Salón. Estamos muy contentos y esperamos que sea todo un éxito”.

El concejal de Juventud, Fran Tamayo, detalló que el salón contará con un callejón de artesanos y artistas, con unos veinticinco expositores que ofrecerán productos relacionados con el manga y el arte digital, además de una zona comercial con librerías, tiendas de Lego y más de diez pantallas para videojuegos con sillones con volantes y gafas de realidad virtual. También habrá torneos con premios, softcombat, esgrima medieval, exhibiciones, charlas, conferencias, talleres y concursos, junto con una zona de restauración con platos típicos de la cultura asiática.

La entrada será gratuita, y el horario de ambas jornadas será de doce de la mañana a ocho de la tarde, ofreciendo a visitantes de todas las edades la oportunidad de disfrutar de un fin de semana dedicado al ocio, la creatividad y la cultura juvenil en Huelva.