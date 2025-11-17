La Policía Nacional estrena en Valverde del Camino la nueva Unidad VIDOC

Valverde del Camino ha sido el escenario de la presentación de la nueva Unidad VIDOC (Vehículo Integral de Documentación) de la Policía Nacional, un servicio móvil que permite expedir el DNI y el pasaporte de manera inmediata, sin necesidad de acudir a las oficinas tradicionales. La expedición se realiza en aproximadamente diez minutos gracias a la tecnología digital avanzada que captura los datos y permite la impresión instantánea del documento.

El acto contó con la presencia de la Subdelegada del Gobierno en Huelva y la alcaldesa de la localidad, Syra Senra Zarza, junto con autoridades policiales, quienes destacaron la importancia de este servicio para acercar la Administración a la ciudadanía. La Unidad VIDOC forma parte de un plan más amplio de digitalización de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la rapidez en la atención a los ciudadanos.

Actualmente, la Unidad VIDOC atiende a 37 municipios onubenses y a los internos del Centro Penitenciario de Huelva. Además, la Policía Nacional cuenta con la Unidad Móvil de Asistencia (UMA), que se desplaza a domicilios de personas con movilidad reducida o en circunstancias especiales, asegurando que nadie quede sin acceso a estos servicios esenciales.

Financiada íntegramente por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, la Unidad VIDOC permite reducir a la mitad los desplazamientos a los municipios, incrementando el número de ciudadanos atendidos y mejorando la calidad del servicio. Se estima que la nueva unidad permitirá expedir unos 50 documentos más al día en Huelva, superando las cifras del año pasado si las circunstancias lo permiten.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional refuerza su compromiso de garantizar que la expedición de documentos de identidad esté al alcance de todos los españoles, independientemente del lugar de residencia, combinando eficacia, innovación tecnológica y proximidad en la atención ciudadana.