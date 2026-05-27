Tradición y sencillez romera vuelven a llenar Alosno con San Antonio de Padua

Alosno despedirá este fin de semana el mes de mayo con la celebración de la tradicional Romería de Romería de San Antonio de Padua, una de las citas más singulares del calendario festivo onubense y que volverá a combinar devoción, convivencia y folclore popular.

La programación arrancará el viernes por la noche con una ofrenda floral a San Antonio de Padua en el Paseo de Alosno, una novedad incorporada este año y en la que participarán vecinos, caballistas, carruajes y manolas.

El sábado tendrá lugar uno de los momentos más esperados con la salida procesional del santo por las calles del municipio acompañado de la tradicional Danza de las Espadas, una de las señas de identidad culturales de la localidad y recuperada hace años gracias al impulso del recordado Miguel Silgado.

La diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, Gracia Baquero, destacó que esta romería representa “la capacidad de unir a las personas alrededor de sus tradiciones y sentimientos más auténticos”.

El domingo llegará el tradicional traslado al campo, a la conocida cerca de José María, donde la romería mantiene intacta su esencia más sencilla y popular, celebrándose bajo la sombra de las encinas, sin grandes infraestructuras y con el protagonismo absoluto del cante, las guitarras y las panderetas.

El técnico de Cultura del Ayuntamiento, Pedro Juan Macías, aseguró que se trata de una romería “muy peculiar y auténtica”, capaz de reunir a centenares de personas alrededor de los fandangos y las seguidillas alosneras.

Por su parte, la representante de la Hermandad de San Antonio de Padua, Manuela Martín, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de una celebración “sencilla y humilde” donde “nadie es forastero”.

El alcalde de Alosno, Francisco José Suero, puso en valor el carácter tradicional de esta romería, subrayando que junto a la de Paymogo es una de las pocas de la provincia que conserva el formato original de celebrarse bajo una encina.

Durante todo el fin de semana, el ambiente romero volverá a llenar las calles y el campo de paseos a caballo, música tradicional y convivencia en una de las celebraciones más arraigadas del Andévalo onubense.