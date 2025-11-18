Siete galardonados recibirán la Medalla de Oro de la Provincia 2025 por su contribución a Huelva

La Diputación Provincial de Huelva ha dado a conocer las siete distinciones que conforman las Medallas de Oro de la Provincia 2025, un reconocimiento a personas e instituciones cuya trayectoria representa valores como el compromiso, el servicio público, la creación artística, el esfuerzo deportivo y la defensa del patrimonio onubense. Los galardonados de esta edición son la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, Antonio Oliveira, la atleta Laura García-Caro, el tamborilero Antonio Rodríguez Cruz “Antonio de Huelva”, la artista Pilar Barroso, la Procesión Jubilar Magna Mariana y el fotógrafo Manuel Guerrero Muguruza, “Mugu”.

Manuel Guerrero Muguruza, a la derecha, durante un reconocimiento.

Laura García Caro

Las propuestas, que se elevarán al Pleno de la institución provincial, reflejan la diversidad de perfiles que han contribuido a fortalecer la identidad de la provincia desde ámbitos muy distintos. En el caso de Antonio de Huelva, su trabajo como tamborilero y formador ha sido decisivo para salvaguardar un sonido ancestral que forma parte esencial de la cultura onubense. También destaca la figura de Antonio Oliveira, cuyo papel fue crucial para combatir las plagas de mosquitos en los años ochenta, dando origen a un servicio público que hoy es un referente nacional.

Magna mariana

El reconocimiento a Manuel Guerrero Muguruza pone en valor más de cuarenta años de trabajo detrás de la cámara, con un archivo fotográfico que constituye una crónica visual indispensable de la vida y evolución de la provincia. Desde el ámbito de la creación artística, la Medalla distinguirá a Pilar Barroso, referente del arte contemporáneo andaluz y pionera en abrir camino a nuevas generaciones de artistas.

Pilar Barroso

En materia deportiva, la marchadora internacional Laura García-Caro será homenajeada por su carrera de excelencia, marcada por títulos, presencia olímpica y un firme compromiso con su provincia. A estos nombres se suma la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, cuya labor diaria —desde la protección del entorno natural hasta la atención a víctimas de violencia de género o el servicio durante grandes eventos— es parte fundamental de la vida de los municipios.

Completa el listado la Procesión Jubilar Magna Mariana, celebrada el pasado septiembre, un acontecimiento extraordinario que reunió a veinticuatro imágenes coronadas y movilizó a instituciones, hermandades, colectivos y miles de personas, proyectando a Huelva dentro y fuera de Andalucía.

Antonio de Huelva en Canal Sur.

El acto de entrega de las Medallas de Oro de la Provincia 2025 tendrá lugar el 20 de noviembre en el Teatro Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe, donde se rendirá homenaje a los distinguidos por su dedicación y su amor por esta tierra.