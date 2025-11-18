Galaroza celebra la XXVII Velada de Poesía Erótica con aforo limitado y participación abierta

La Asociación Cultural Lieva y el Ayuntamiento de Galaroza han anunciado la convocatoria de la XXVII Velada de Poesía Erótica, una cita ya clásica en la programación cultural de la localidad y que tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 21.00 horas, en el Hotel Galaroza-Sierra.

El evento mantiene su formato habitual, combinando cena, exposición y la lectura de poemas o relatos breves de inspiración sensual y erótica por parte de los asistentes. Para participar es necesario realizar una transferencia de 15 euros a la cuenta de la Asociación Lieva, indicando nombre y dos apellidos, y formalizar la inscripción antes del miércoles 19 de noviembre. La organización recuerda que el aforo está limitado a 50 personas, que se cubrirán por orden de ingreso.

La velada, que cuenta con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Savilcon Group y las Jornadas de Patrimonio de la Sierra, se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más singulares de la comarca, combinando gastronomía, creatividad y un ambiente distendido que cada año atrae a numerosos aficionados.