Seis contenedores de La Antilla resultan quemados en un acto vandálico

La Policía Local de Lepe investiga la quema de seis contenedores de residuos ocurrida durante la noche en la calle Bergantín de La Antilla, un acto que ha sido calificado como vandalismo sobre el mobiliario público.

Los contenedores afectados ya han sido repuestos para evitar problemas a los vecinos de la zona, y se ha procedido a la limpieza inmediata del área. El coste total de los depósitos de residuos asciende a 7.680 euros, un gasto que recae sobre las arcas públicas.

El Ayuntamiento de Lepe lamentó los hechos y lanzó un llamamiento al civismo y a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los responsables del incidente.

En cuanto a las consecuencias legales, las penas por dañar mobiliario urbano pueden variar desde multas económicas o prisión de 1 a 3 meses si los daños son inferiores a 400 euros, hasta prisión de 1 a 3 años en casos más graves. Si se utilizan medios peligrosos o el daño afecta a intereses generales, las penas pueden alcanzar incluso los 3 a 5 años de prisión.