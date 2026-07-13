San Juan presenta la programación de la Velada del Carmen

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de los Dolores y Cristo Yacente han presentado la programación de la Velada del Carmen 2026, una de las celebraciones más tradicionales del municipio, que se desarrollará del 15 al 18 de julio en la Plaza de España con actividades religiosas, culturales y de convivencia.

El acto de presentación ha contado con la participación del primer teniente de alcaldesa, Miguel Beltrán; el presidente de la Hermandad de los Dolores, Antonio Manuel Quintero; y el concejal de Cultura, Juan Martínez, autor además del cartel anunciador de esta edición.

Beltrán destacó que la programación arrancará el miércoles 15 de julio con la tradicional Cena de Mayores, una cita muy esperada que reunirá a decenas de vecinos y que se prolongará hasta el sábado con diferentes propuestas dirigidas a todos los públicos.

Los cultos en honor a la Virgen del Carmen comenzarán previamente con el triduo preparatorio, que se celebrará desde este lunes 13 de julio en la Parroquia de San Juan Bautista, a partir de las 20.30 horas.

Durante la Velada, la Plaza de España contará con un servicio de barra organizado por la Hermandad de los Dolores. Además, el presidente de la corporación, Antonio Manuel Quintero, anunció la instalación de una tómbola popular y la celebración de un bingo, invitando a vecinos y visitantes a participar y colaborar con la hermandad.

Programación

La Cena de Mayores, prevista para el miércoles 15 de julio, estará organizada por el Centro de Mayores y la Concejalía que dirige Mariló Camacho. El servicio será atendido por la Corte de Honor de las Fiestas Patronales de 2026 y la velada contará con la actuación de Maile Navarro, conocida por su participación en los programas Se llama Copla y Tierra de Talento.

El jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, tendrá lugar el acto central de la celebración con la Función Principal, a las 20.30 horas, y la posterior procesión de la imagen por su recorrido habitual. Tras la recogida, la Plaza de España acogerá la actuación del grupo El Patio.

La programación continuará el viernes 17 de julio con la actuación de Komando Solera y la sesión de DJ Torres, a partir de las 23.00 horas, en una noche especialmente dirigida al público joven.

La clausura llegará el sábado 18 de julio, también desde las 23.00 horas, con la actuación de la orquesta Malassandray una nueva sesión de DJ Torres, que pondrá el broche final a cuatro días de convivencia y celebración.

Con esta programación, San Juan del Puerto volverá a rendir homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en una fiesta declarada festividad local y que cada verano reúne a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la música y la convivencia.