La Asociación contra el Cáncer de Higuera dona 3.000 euros para investigación

La Asociación contra el Cáncer Virgen del Prado de la localidad onubense de Higuera de la Sierra (ACOCAVIPRA) ha realizado una nueva donación económica de 3.000 euros dirigida a promover la investigación biomédica en este campo y al avance de la asistencia a los pacientes que sufren enfermedades oncológicas. Esta cuantía se suma a otras donaciones que con este mismo objetivo la asociación viene efectuando de manera periódica en los últimos años en la provincia.

La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS), entidad dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, vuelve a ser la receptora de esta importante aportación, que se destinará íntegramente al apoyo de proyectos en este ámbito para la mejora de la atención y de la calidad de vida de los pacientes oncológicos del Hospital de Riotinto, en el Área Sanitaria Norte de Huelva.

El acto de entrega de la donación tuvo lugar hace unos días en el hospital comarcal, con la presencia de representantes del área sanitaria, ACOCAVIPRA y FABIS, así como del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en colaboración con el cual esta prestación se oferta en el hospital riotinteño a los pacientes de su zona de influencia, que abarca las comarcas de la Sierra, Cuenca Minera y Andévalo central.

La administración sanitaria andaluza desea reiterar su agradecimiento a ACOCAVIPRA por su compromiso constante con los pacientes y la recaudación de esta serie de donaciones, que proceden de las diferentes actividades benéficas y otras iniciativas que lleva a cabo a lo largo del año, así como por su lucha contra el cáncer y el apoyo permanente a las personas afectadas.

La Fundación FABIS, cuya sede se encuentra en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, es una entidad que fue creada en 2005 por la Junta de Andalucía con la finalidad de respaldar, promover y facilitar la investigación en Ciencias de la Salud que se realiza en todos los centros del sistema sanitario público andaluz en la provincia de Huelva: hospitales, distritos de atención primaria y área de gestión sanitaria. Se encuentra integrada en la Red de Fundaciones Gestoras de Investigación Sanitaria (RFGI-SSPA) de la Consejería de Sanidad y cuenta con la participación tanto de instituciones del sistema sanitario público andaluz como de representantes de la sociedad civil, cultural, profesional y empresarial de Huelva.