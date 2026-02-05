Revienta la fuente de la Peña Arias Montano
La intensa acumulación de lluvias provocada por la borrasca Leonardo dispara el caudal del emblemático manantial de Alájar
Las lluvias persistentes que azotan la Sierra de Aracena desde hace días han provocado una espectacular crecida en la fuente situada junto a la Peña Arias Montano, en el municipio de Alájar.
El manantial, uno de los enclaves más reconocibles del patrimonio natural y cultural serrano, ha llegado a “reventar” debido a la enorme presión de agua acumulada en el subsuelo.