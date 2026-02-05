Revienta la fuente de la Peña Arias Montano

Las lluvias persistentes que azotan la Sierra de Aracena desde hace días han provocado una espectacular crecida en la fuente situada junto a la Peña Arias Montano, en el municipio de Alájar.



El manantial, uno de los enclaves más reconocibles del patrimonio natural y cultural serrano, ha llegado a “reventar” debido a la enorme presión de agua acumulada en el subsuelo.