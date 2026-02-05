El IES San Blas de Aracena suspende la asistencia presencial de parte del alumnado por problemas en las instalaciones
Los grupos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato recibirán las clases de forma telemática hasta, al menos, el próximo lunes
El IES San Blas de Aracena ha comunicado la suspensión temporal de la asistencia presencial para el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato debido a problemas en las instalaciones del centro, provocados por filtraciones de agua que han obligado a evacuar las aulas de 1º de ESO, ubicadas en el edificio 1.
Según el comunicado remitido a profesorado, familias y alumnado, y firmado por la directora del centro, Paula Maestre Rico, la Delegación Territorial de Educación ha autorizado esta medida ante la imposibilidad de resolver la incidencia a corto plazo. De este modo, el alumnado de los cursos afectados no acudirá al centro mañana viernes 6 de febrero y será atendido de manera telemática, con el profesorado enviando las actividades correspondientes a través de las plataformas habituales, como Moodle o Google Classroom.
La dirección del centro ha informado de que esta situación se mantendrá, por el momento, hasta el próximo lunes, a la espera de que se solucionen los problemas detectados, comprometiéndose a informar puntualmente de cualquier novedad. Desde el IES San Blas se agradece la comprensión y colaboración de las familias ante una medida adoptada para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad educativa.