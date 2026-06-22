El Repilado se viste de fiesta hasta el próximo 28 de junio

El núcleo serrano de El Repilado inicia este lunes sus esperadas Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista, una de las citas más destacadas del calendario festivo local y que se prolongará hasta el próximo 28 de junio con un amplio programa de actividades para todas las edades.

La jornada inaugural estará cargada de tradición y emoción. Los actos comenzarán a las 20:00 horas con el triduo en honor al patrón, para dar paso posteriormente a la bajada de la imagen de San Juan Bautista desde su ermita hasta la iglesia parroquial, acompañado por la Banda Municipal de Música.

Uno de los momentos más esperados llegará con la coronación de la reina de las fiestas, un acto que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes y que supone el arranque oficial de las celebraciones.

A continuación tendrá lugar el pregón de las fiestas, que en esta edición correrá a cargo del vecino Enrique Moya Cardoso, encargado de abrir una semana de convivencia, reencuentros y tradición en la localidad.

La programación de este primer día culminará a las 22:00 horas con el encendido del alumbrado extraordinario y la apertura oficial del recinto ferial, dando paso a las primeras actuaciones y actividades lúdicas de unas fiestas que volverán a llenar de ambiente las calles de El Repilado.

Durante toda la semana se sucederán actuaciones musicales, sesiones de DJs, orquestas, charangas, actividades infantiles y propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, en una programación diseñada para fomentar la participación vecinal y mantener vivas las tradiciones de la localidad.

Desde la organización han agradecido el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas, cuyo esfuerzo hace posible cada año la celebración de unos festejos que constituyen una de las señas de identidad de El Repilado.

Con el sonido de la música, el brillo del alumbrado y la devoción a San Juan Bautista como protagonistas, El Repilado se prepara para vivir una intensa semana festiva en la que vecinos y visitantes volverán a compartir algunos de los momentos más esperados del año.