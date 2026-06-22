La Sierra se abre al ecoturismo, ‘Naturaleza Sin Fronteras’

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche se convierte desde hoy en el gran escaparate del ecoturismo onubense con la celebración del Festival ‘Naturaleza Sin Fronteras’, una iniciativa que pretende consolidar este territorio como uno de los principales destinos de turismo sostenible de España.

La inauguración ha tenido lugar en Aracena con la participación de la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado; el alcalde de Aracena, Manuel Guerra; la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera; y la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cinta Aguilar.

Durante toda la semana, la comarca acogerá actividades dirigidas tanto a profesionales del sector como al público general, combinando jornadas técnicas, visitas guiadas y experiencias inmersivas destinadas a mostrar la riqueza natural, cultural, patrimonial y gastronómica de uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

La presidenta de la Agencia Destino Huelva destacó durante la apertura que el objetivo es convertir la Sierra en un referente nacional del ecoturismo. Para ello, el festival contará con la presencia de más de una veintena de agencias de viajes, periodistas especializados y profesionales del sector turístico que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los recursos y experiencias que ofrece el territorio.

Además de la promoción exterior, el encuentro busca generar nuevas oportunidades para las empresas locales. Durante estos días se celebrarán talleres profesionales y encuentros de trabajo que permitirán a empresarios de la comarca presentar sus productos turísticos, ampliar contactos y explorar nuevas vías de negocio.

El alcalde de Aracena subrayó la evolución turística experimentada por la comarca en los últimos años gracias a la puesta en valor de recursos como la Gruta de las Maravillas, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el patrimonio histórico y la reconocida gastronomía serrana.

Por su parte, la delegada de Turismo de la Junta señaló que la demanda actual se orienta cada vez más hacia experiencias relacionadas con la naturaleza, el senderismo, el bienestar y la gastronomía, ámbitos en los que la Sierra onubense cuenta con una posición privilegiada.

Desde el sector empresarial, la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas destacó que el festival nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una referencia para quienes buscan una forma de viajar más sostenible, auténtica y respetuosa con el entorno.

La programación arrancó este lunes con una jornada técnica centrada en cuestiones clave para el futuro del sector, como la digitalización turística, la creación de experiencias sostenibles, la captación de nuevos mercados y el relevo generacional en el medio rural.

A lo largo de la semana, agencias especializadas y medios de comunicación participarán en numerosas actividades para conocer algunos de los principales atractivos de la comarca. Entre ellas destacan las visitas al Castillo y al Geomuseo de Aracena, la Gruta de las Maravillas, las dehesas de ibérico y bodegas de Jabugo, la Mezquita de Almonaster la Real, el Castillo de Cortegana o el yacimiento romano de Turóbriga.

El festival también reserva un importante protagonismo para la participación ciudadana. Hasta el próximo domingo se desarrollarán talleres, rutas y actividades para todos los públicos, entre ellas visitas teatralizadas, experiencias relacionadas con la naturaleza, talleres de ilustración de fauna y flora local, impresión botánica sobre tela y recorridos sostenibles por distintos enclaves de la Sierra.

Con ‘Naturaleza Sin Fronteras’, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche busca reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza durante todo el año y demostrar que la conservación del patrimonio natural puede convertirse también en una herramienta de desarrollo económico y fijación de población en el medio rural.