Punta Umbría aprueba la peatonalización del entorno de la Plaza 26 de Abril y la Calle Ancha con una inversión de 231.000 euros

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha firmado el decreto que aprueba el proyecto básico y de ejecución para la mejora de la accesibilidad y la peatonalización del entorno de la Plaza 26 de Abril y la Calle Ancha, una actuación que supondrá una inversión total de 231.317,76 euros (IVA incluido) y tendrá una duración aproximada de tres meses.

El proyecto, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, contempla la elevación de la calzada al nivel de la acera en todo el tramo de la Calle Ancha que ocupa la plaza, así como la peatonalización de la vía lateral que conecta con el Paseo de la Ría, permitiendo únicamente el acceso a vehículos de emergencia, taxis, servicios de mantenimiento y carga y descarga.

Con esta intervención, se ganará más superficie de plaza pública y se logrará “mejorar la movilidad y la seguridad vial”, destacó Hernández Cansino, quien subrayó además que el proyecto “prolonga y completa intervenciones previas, produciendo un gran cambio de imagen en una zona tan céntrica y transitada de Punta Umbría”.

Las obras afectarán a dos viales perimetrales: el tramo de Calle Ancha que abarca la plaza y la calle perpendicular Sur, que la conecta con el Paseo de la Ría. Entre las principales actuaciones destacan la ejecución de nuevas calzadas a nivel del acerado, con pavimento de baldosa de hormigón bicapa en tonos grises, y la renovación de la red de saneamientoen la calle perpendicular Sur, sustituyendo los antiguos conductos por tuberías de PVC estructural y adaptando pozos e imbornales.

La actuación incluirá también la adaptación de vados peatonales conforme al Decreto de Accesibilidad vigente en Andalucía, con pavimentos táctiles y direccionales, así como la sustitución de solerías y la mejora de la señalización vial, tanto vertical como horizontal.

Según el alcalde, con este proyecto el Ayuntamiento “reduce barreras arquitectónicas, mejora la seguridad peatonal y favorece la movilidad de todas las personas, especialmente de aquellas con movilidad reducida”, reafirmando su compromiso con “la accesibilidad universal y la creación de una ciudad más amable, moderna e inclusiva”.

Esta intervención complementa las obras ejecutadas por la Diputación Provincial de Huelva en 2023, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ‘Vive tu ría – Rías de Huelva 2020’, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Con esta nueva fase, el Consistorio dará respuesta a las demandas ciudadanas que no fueron cubiertas en la primera etapa.