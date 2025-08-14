Punta Umbría refuerza la lucha contra el narcotráfico: detenidos tres individuos y confiscados vehículos, armas y una lancha

La Policía Local de Punta Umbría ha llevado a cabo una destacada operación contra el narcotráfico que se ha saldado con la detención de tres individuos y la intervención de varias armas blancas, un arma corta, dos dispositivos electrónicos presuntamente destinados a interferir comunicaciones, tres vehículos de alta gama y una embarcación semirrígida de alta velocidad, conocida como narcolancha. La Guardia Civil colaboró en el dispositivo.

Los hechos se produjeron el pasado 28 de julio, cuando los agentes de la Policía Local detectaron un vehículo de lujo que levantó sospechas mientras circulaba por la localidad. Tras seguirlo, consiguieron interceptarlo en la explanada del recinto ferial, donde localizaron una pistola oculta en la guantera y diversas armas blancas en el interior del vehículo.

En el mismo lugar fueron interceptados otros dos vehículos de alta gama, uno de los cuales transportaba la embarcación vinculada a actividades de narcotráfico. Ante la magnitud de los hechos, los agentes solicitaron apoyo inmediato a la Guardia Civil. Los tres ocupantes fueron detenidos y ya han pasado a disposición judicial junto con todo el material intervenido.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha felicitado a la Policía Local por “su rápida actuación y compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico, velando siempre por la seguridad de la ciudadanía”. Asimismo, ha agradecido “la eficaz colaboración de la Guardia Civil, clave para culminar con éxito esta operación”.

Esta intervención se suma a otras recientes en la localidad, como la incautación de 177 garrafas con 4.500 litros de combustible, reforzando la apuesta del Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad por combatir los delitos relacionados con el narcotráfico en Punta Umbría.