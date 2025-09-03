Buscar
miércoles. 03.09.2025

La poesía se alza en Matalascañas como voz por la paz en Palestina

La Asociación Poetas de Huelva por la Paz organiza una lectura poética contra la violencia y en solidaridad con el pueblo palestino

Cartel de la manifestación / Fotografía: Ayuntamiento de Almonte.
Matalascañas Poesía Palestina
Redacción
03/09/25 - 10:34

La palabra como refugio y la poesía como resistencia. Bajo este lema, la Asociación Poetas de Huelva por la Paz ha convocado para el próximo miércoles, 10 de septiembre, un encuentro poético en Matalascañas, a las 20:00 horas, con el objetivo de alzar la voz contra el genocidio en Gaza y reclamar el fin de la violencia.

La cita reunirá a escritores, amantes de la poesía y ciudadanos comprometidos en un acto que busca, a través de la fuerza de la palabra, denunciar la injusticia y mostrar apoyo al pueblo palestino. “La poesía puede ser un arma de paz, un altavoz colectivo frente a la barbarie y un refugio para quienes sufren”, señalan desde la organización.

La iniciativa, abierta a la participación del público, pretende convertir la poesía en un espacio de encuentro, solidaridad y resistencia frente a la violencia. Con este acto, Huelva se suma a las voces que, desde distintos puntos del mundo, exigen un horizonte de paz y dignidad para Palestina.