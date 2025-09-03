La poesía se alza en Matalascañas como voz por la paz en Palestina

La palabra como refugio y la poesía como resistencia. Bajo este lema, la Asociación Poetas de Huelva por la Paz ha convocado para el próximo miércoles, 10 de septiembre, un encuentro poético en Matalascañas, a las 20:00 horas, con el objetivo de alzar la voz contra el genocidio en Gaza y reclamar el fin de la violencia.

La cita reunirá a escritores, amantes de la poesía y ciudadanos comprometidos en un acto que busca, a través de la fuerza de la palabra, denunciar la injusticia y mostrar apoyo al pueblo palestino. “La poesía puede ser un arma de paz, un altavoz colectivo frente a la barbarie y un refugio para quienes sufren”, señalan desde la organización.

La iniciativa, abierta a la participación del público, pretende convertir la poesía en un espacio de encuentro, solidaridad y resistencia frente a la violencia. Con este acto, Huelva se suma a las voces que, desde distintos puntos del mundo, exigen un horizonte de paz y dignidad para Palestina.