El Plan Itínere Rural mejora caminos agrícolas y ganaderos en Villanueva de los Castillejos y El Almendro

El delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, ha supervisado los trabajos que se están llevando a cabo en dos caminos rurales de la provincia de Huelva dentro del Plan Itínere Rural, una iniciativa que está teniendo un impacto “más que notorio” en el territorio.

En Villanueva de los Castillejos, las actuaciones se centran en el camino de La Higuerita, de uso principalmente agrícola, donde se interviene en un trazado de 1.341 metros. Los trabajos incluyen el desbroce de márgenes y cunetas, la aportación de zahorra artificial y la aplicación de un riego asfáltico.

En El Almendro, las obras se desarrollan en el camino de Piedras Albas, más ligado a la actividad ganadera y forestal, con una intervención sobre 1.446 metros y trabajos de características similares. En ambos casos, la inversión asciende a 125.000 euros.

“Estas actuaciones en municipios de marcado perfil agrorural representan la firme apuesta de la Consejería con el mundo rural y el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con los sectores productivos del territorio”, subrayó Burgos durante la visita.