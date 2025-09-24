Corteconcepción busca de nuevo al mejor cortador de jamón, con plaza directa para la final del Campeonato de España 2026

Corteconcepción celebrará el próximo sábado 4 de octubre la XII edición de su Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, un certamen que en 2022 fue reconocido como el mejor de España por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ).

El concurso, que vuelve a ser clasificatorio para el Campeonato de España de 2026, contará con la participación de ocho cortadores de distintos puntos del país, seleccionados por un comité profesional. Entre ellos, siete hombres y una mujer competirán por el cetro que en 2024 obtuvo Antonio González Cárdeno, natural de Cumbres Mayores.

Los concursantes deberán demostrar su destreza en distintos aspectos del corte: estilo y vestimenta, presentación y limpieza de la pieza, orden y limpieza del área de trabajo, rendimiento y cantidad de platos obtenidos, rectitud del corte, grosor de lonchas, eficacia y creatividad. Cada participante cortará jamones de bellota 100 % ibérico con Denominación de Origen Protegida Jabugo, aportados por Jamones Eíriz, con un peso aproximado de entre 6,8 y 7 kilos y curación de 2022.

El alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés, ha subrayado que se trata de un concurso que convierte al municipio en referente nacional en el ámbito del corte de jamón y que se enmarca dentro de una jornada festiva con talleres, música y actividades para toda la familia. Por su parte, Domingo Eíriz, patrocinador del certamen, ha resaltado la singularidad del evento, tanto por su calidad como por su carácter exclusivo con jamones DOP Jabugo.

La cita comenzará a las 18:30 horas en la pista polideportiva del municipio, con la entrega de premios prevista para las 21:00 horas. Los galardones incluyen premios en metálico, trofeos, tablas jamoneras y un reconocimiento especial para el mejor plato creativo.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Corteconcepción, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva y el patrocinio de Jamones Eíriz, Afinox, Bodegas Díaz y 3 Claveles, con certificación de la ANCJ.