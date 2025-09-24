Lepe acoge este sábado la II Marcha Solidaria de Afale por el Alzheimer

Lepe volverá a teñirse de solidaridad este sábado, 27 de septiembre, con la celebración de la II Marcha Solidaria organizada por Afale con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Una cita abierta a toda la ciudadanía que pretende dar visibilidad a una enfermedad que afecta a más de 800.000 personas en España y que requiere del compromiso colectivo para mejorar la vida de pacientes y familias.

Los dorsales y camisetas, diseñadas por los propios usuarios del Centro Ocupacional de Integración (COI), pueden adquirirse al precio simbólico de 5 euros en la sede de Afale. La recaudación irá destinada a apoyar la labor que la asociación desarrolla durante todo el año en favor de quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa.

Bajo el lema “Si alguna vez olvido quién soy... no lo olvides tú”, la marcha no solo es un acto deportivo y solidario, sino también una llamada a la empatía, a la memoria compartida y al respaldo a un colectivo que lucha cada día contra el olvido.