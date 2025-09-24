David de Miranda sustituirá a Manzanares este viernes en la Maestranza

El torero onubense David de Miranda será el encargado de sustituir a José María Manzanares este viernes 26 de septiembre en la Real Maestranza de Sevilla, tras la baja del alicantino, al que el propio mundo taurino desea una pronta recuperación.

El festejo, programado a las 18:30 horas en el coso del Baratillo, contará con astados de Victoriano del Río y se enmarca dentro de la programación de Pagés. La presencia de De Miranda supone un nuevo reto en una temporada donde el triguereño ha demostrado regularidad y firmeza en plazas de primera, dejando faenas de notable repercusión que consolidan su madurez artística.

Para el torero de Huelva, esta sustitución supone volver a pisar un escenario donde ha firmado actuaciones de peso y donde buscará refrendar el buen momento que atraviesa. La cita está marcada en rojo tanto para sus seguidores como para el propio diestro, que ve recompensada con esta oportunidad la entrega mostrada en la presente campaña.