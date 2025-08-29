El Plan ERACIS+ impulsa la inserción socio-laboral en la barriada de Eritas de Cortegana

La barriada de Eritas en Cortegana se ha convertido en un ejemplo de intervención social gracias al Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) ERACIS+. El delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero Barrero, visitó la localidad acompañado por la alcaldesa y diputada provincial responsable de Igualdad y Familias, María del Mar Martín, para conocer de primera mano las acciones que se están desarrollando en este marco.

Durante su visita, Borrero mantuvo reuniones con representantes de Cruz Roja y Valdoco, entidades que colaboran en la zona, así como con la coordinadora de ERACIS en la Cuenca Minera. El delegado destacó que el plan tiene como objetivo “mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social mediante itinerarios integrados y personalizados de inserción”.

En Cortegana, la actuación se centra específicamente en la barriada de Eritas, donde un equipo multidisciplinar formado por una coordinadora psicóloga, seis trabajadoras sociales y dos educadoras sociales gestiona los programas del plan. Hasta la fecha, se han registrado 161 participantes, de los cuales 80 se encuentran actualmente desarrollando sus itinerarios de inserción.

Entre las iniciativas ya en marcha se incluyen cursos de formación en ecoturismo, coordinación con la Cámara de Comercio de Huelva y la Fundación Riotinto para fomentar el empleo, así como derivaciones al Servicio Andaluz de Empleo, fortaleciendo así las oportunidades de integración laboral y social en la zona.