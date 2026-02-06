Palos de la Frontera concede 49 ayudas a jóvenes para facilitar la obtención del carnet de conducir

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha dado un nuevo impulso a la empleabilidad juvenil con la entrega de 49 ayudas económicas destinadas a facilitar la obtención del carnet de conducir, una iniciativa consolidada que busca eliminar barreras económicas y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes del municipio.

La alcaldesa, Milagros Romero, acompañada por la concejala de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Gema Domínguez, ha sido la encargada de hacer entrega de estas subvenciones, dirigidas a cubrir parte del coste de distintos permisos de conducción.

Las ayudas contemplan los carnets tipo B, E y C, incluyendo en este último caso el certificado CAP, imprescindible para acceder al sector del transporte profesional. Las cuantías varían en función del permiso: 1.200 euros para el carnet C con CAP, 500 euros para el tipo E y 300 euros para el tipo B.

El sistema de concesión se articula en dos fases: una primera ayuda se abona en el momento de la matrícula en la autoescuela y una segunda tras la superación del examen, garantizando así el correcto aprovechamiento de la subvención y el cumplimiento del objetivo formativo.

Desde el Ayuntamiento destacan que el carnet de conducir se ha convertido en un requisito clave para acceder a numerosos puestos de trabajo, especialmente en sectores como el transporte, la logística o los servicios. En este sentido, la alcaldesa subrayó que “el carnet de conducir es hoy en día una herramienta fundamental para encontrar empleo, pero su coste supone un obstáculo para muchos jóvenes si no cuentan con apoyo institucional”.

Esta línea de ayudas forma parte de un conjunto más amplio de políticas municipales orientadas a la formación, la inserción laboral y la autonomía personal de la juventud, y se ha consolidado como una de las medidas sociales mejor valoradas en Palos de la Frontera, contribuyendo a construir un futuro con más oportunidades para las nuevas generaciones.