Nuestra Señora de la Coronada será coronada mañana como Alcaldesa Honoraria Perpetua de Calañas

Calañas se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos y significativos de su historia reciente. Este jueves 14 de agosto, a las 23:00 horas, en la Plaza Isidro Pinedo de Sotiel Coronada, se celebrará el acto de nombramiento de Nuestra Señora de la Coronada como Alcaldesa Honoraria Perpetua del municipio.

El evento, cargado de simbolismo y devoción, reunirá a vecinos y visitantes para rendir homenaje a la Patrona de Calañas, cuya protección y arraigo forman parte de la identidad del pueblo. La ceremonia estará marcada por la solemnidad y el sentimiento, en un marco único que realzará la trascendencia de la proclamación.

Con este nombramiento, Calañas reconoce de manera oficial la profunda vinculación de la Virgen de la Coronada con la vida de sus habitantes, otorgándole el título honorífico más alto que puede conceder el municipio. La noche promete ser un encuentro de fe, tradición y unidad bajo el amparo de la Patrona.